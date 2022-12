Ver gratis Croacia vs Brasil EN VIVO | Mundial Qatar 2022

Arrancan los Cuartos de Final del Mundial de Qatar 2022. Después de un par de días sin actividad, este viernes 9 de diciembre, regresan a la cancha los mejores ocho equipo del torneo. El primer partido en saltar a la cancha será Croacia vs Brasil, duelo que podrás ver por la pantalla del Canal del Mundial, Azteca 7, en punto de las 8:45 AM (tiempo del centro de México).

VE GRATIS CROACIA VS BRASIL EN VIVO POR AZTECA 7

¿Como llegan Croacia y Brasil a los Cuartos de Final de Qatar 2022?

Para este duelo, los subcampeones del mundo, se fueron hasta la instancia de penaltis contra Japón, luego de empatar 1-1 en 90 minutos de tiempo regular y los 30 extra. Por su parte, la verdeamarela, no tuvo rival, pues golearon desde la primera mitad tenían pie y medio en los Cuartos final, tras terminar por pizarra de 4-1 frente a Corea.

Horario y dónde ver Croacia vs Brasil EN VIVO | Mundial Qatar 2022

No te pierdas este duelazo de los Cuartos de Final por la pantalla del Canal del Mundial, Azteca 7: Croacia vs Brasil, en punto de las 8:45 AM (tiempo del centro de México), desde el Education City Stadium, con los mejores narradores del mundo mundial.

