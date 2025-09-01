El cruce de palabras entre Miguel Layún y un aficionado de Chivas que llegó hasta las últimas consecuencias

La rivalidad entre América y Chivas es una de las más grandes en el futbol mexicano. En un par de semanas se volverán a ver las caras para encarar el Clásico Nacional de la Liga BBVA MX. Uno de los futbolistas que tiene todo el derecho a opinar es Miguel Layún, quien encaró a un aficionado de los rojiblancos y el final no fue el esperado.

Miguel Layún estaba en un centro comercial cuando un aficionado del Rebaño le gritó “arriba las Chivas”. El ex defensor, fiel a su costumbre le respondió al seguidor. El ambiente comenzó a subir de tono cuando el Mundialista en Brasil 2014 le gritó que no se escondiera y saliera a dar la cara.

“Yo iba caminando en un centro comercial y me gritan ‘arriba las Chivas’. Me parece muy bien que apoyen a sus equipos. Estos se quieren hacer los graciosos, porque además se escondió y le dije: ‘no te escondas, no pasa nada, ¿o qué, te da pena que no ganen títulos?”, destacó el exfutbolista.

Miguel Layún no se dejó y le respondió a más ataques

Miguel Layún es también un fiel aficionado del América. El zaguero estuvo dos etapas con los de Coapa y siempre levantó el título. También jugó en el Monterrey y logró arrebatarle un campeonato a las Águilas, pero eso no le impide reconocer que el equipo de sus amores son los Millonetas.

Jaja pinché layun eres mi ídolo cabron 🫶@Miguel_layun pic.twitter.com/n6yDIZiW4D — Saint-Maximin Fan Edition 🦅🇫🇷 (@victorm_2534) August 30, 2025

“Me dijo: ‘nosotros no compramos títulos’, muy digno, y se llevó su respectiva respuesta que fue: ‘porque no les alcanza’”, con esa anécdota, Miguel Layún terminó el video en el que explica lo ocurrido en el centro comercial.

El América vive un gran momento en el Apertura 2025. Es sublíder del campeonato y su grandioso refuerzo lleva dos goles en solamente 60 minutos. En un par de semanas, después del parón por la Fecha FIFA, las Águilas se verán las caras ante las Chivas en el Estadio Ciudad de los Deportes.