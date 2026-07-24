Cruz Azul, cerca de hacer HISTORIA; estos son los 4 títulos que podría ganar en 31 partidos

La primera temporada completa de Joel Huiqui al mando de Cruz Azul podría ser una de las más importantes en la historia de la institución, pues en un lapso de 31 partidos el conjunto de la capital del país podría conquistar un total de cuatro títulos. ¿Cuáles son estos?

cruz azul

Joel Huiqui inició con el pie derecho su participación en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de que Cruz Azul obtuviera el triunfo en sus dos primeros encuentros, mismos en los que vino de atrás para derrotar al Atlético de San Luis y Puebla por 3-2 y 2-1, respectivamente.

¿Cuáles son los títulos que Cruz Azul podría ganar en 31 partidos?

En los próximos 31 partidos (de los cuales dos ya se disputaron), Cruz Azul tendrá la oportunidad de sumar un total de cuatro campeonatos. El primero de ellos llegará este mismo fin de semana, pues aquí La Máquina se medirá a los Diablos Rojos del Toluca en el Campeón de Campeones.

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Qué jugada armaron para el gol de la victoria 😮‍💨😮‍💨 pic.twitter.com/iG1NSngYNO — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 23, 2026

Si Cruz Azul obtiene el triunfo en este partido, además de sumar su primer título también se hará acreedor de su pase a la Campeones Cup, final en donde enfrentará al Inter de Miami de Lionel Messi en el que será el segundo campeonato que podría disputar Joel Huiqui.

Además, el actual campeón de México también disputará la Leagues Cup, torneo que reúne a los 18 equipos del país contra 18 más de la MLS. Finalmente, el cuarto título en disputa para Cruz Azul es el torneo Apertura 2026, mismo que se definirá en diciembre de este año.

¿Cuántos títulos oficiales tiene Cruz Azul hasta ahora?

En estos momentos, Cruz Azul es el segundo equipo con más títulos en la historia del futbol mexicano luego de sumar 27 campeonatos, entre los que destacan diez de Liga BBVA MX y siete más de la Concachampions, lo cual habla del impacto del club a nivel nacional y continental.