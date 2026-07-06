Cruz Azul se desharía del Toro Fernández; ¿a qué equipos podría llegar el uruguayo?

La Máquina de Cruz Azul entiende que una de las posiciones que más debe reforzar de cara al siguiente torneo es la delantera, lo anterior principalmente por las lesiones que sus principales atacantes, entre ellos Gabriel Fernández, tuvieron en la parte final de la temporada.

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Y es que, a pesar de haber obtenido el título de Liga BBVA MX, Cruz Azul sabe que debe mejorar sus líneas si lo que quiere es pelear nuevamente por el campeonato. Ante ello, es preciso conocer cuál podría ser el futuro del Toro Fernández a partir de las próximas semanas.

¿Toro Fernández saldría de Cruz Azul? Estos clubes estarían interesados en él

Lo primero a tener en cuenta es que el contrato de Gabriel Fernández con Cruz Azul termina en diciembre de este año, por lo que, si no llegan a un acuerdo de renovación, el delantero uruguayo tendrá la oportunidad de negociar su ficha con cualquier equipo a partir de este mes.

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Dicho lo anterior, el periodista César Luis Merlo mencionó, hace unos días, que el Toro Fernández tiene mercado en dos países principales: Qatar y Brasil. La fuente no dio a conocer qué equipos están interesados en él; sin embargo, sí reveló que hay escuadras que buscarían su fichaje de cara al próximo año.

Cabe mencionar que, si bien hay disponibilidad de ambas partes para continuar en el club, la realidad es que la traba principal para la renovación de Gabriel Fernández en Cruz Azul sería su representante, el cual estaría pensando en pretensiones salariales elevadas para la cúpula cementera.

¿Cuáles son los números de Gabriel Fernández en Cruz Azul?

El Toro Fernández llegó a Cruz Azul en enero del 2024 proveniente de Pumas, equipo en donde destacó en el país. El uruguayo tuvo una serie de lesiones importantes en su estadía en La Noria; sin embargo, tuvo la oportunidad de registrar 24 anotaciones y 10 asistencias en 78 juegos disputados.