Esta fue la decisión que Cruz Azul tomó respecto al futuro de Gabriel Fernández

Cruz Azul está a menos de una semana de hacer su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, y después de confirmar a Joel Huiqui como su entrenador para el siguiente torneo, ahora la directiva ha comenzado a planear sus altas y bajas.

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Uno de los nombres que ha sonado mucho en este aspecto es Gabriel el Toro Fernández, quien vino de más a menos en la temporada pasada y que, pese a disputar minutos en la final de vuelta, la realidad es que se desconoce si se mantendrá en Cruz Azul para el torneo entrante.

¿Qué pasará con Gabriel Fernández en Cruz Azul?

De acuerdo con información del reportero Gerardo González, Cruz Azul estaría pensando seriamente en desvincularse de Gabriel, el Toro Fernández, luego de los problemas que la directiva ha tenido con su representante para acordar una nueva renovación con el delantero charrúa.

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La fuente sostiene que el representante de Gabriel Fernández tenía pretensiones elevadas en cuanto a salario se refiere. Ante ello, Cruz Azul habría tomado la decisión de “sacrificar” al atacante para, con ello, liberar una plaza de extranjero de cara a la siguiente temporada de la Liga BBVA MX.

Es así que, a falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que el Toro Fernández sería una baja más que tendría Cruz Azul en este mercado de fichajes. La intención es solventar una plaza de No Formado en México y ocuparla en otro elemento que sea del interés de la directiva cementera.

¿Cuáles son los números de Gabriel Fernández en Cruz Azul?

Luego del paso que tuvo por Juárez y Pumas, el Toro Fernández fue fichado por Cruz Azul en enero del 2024 a cambio de poco más de 10 millones de dólares. En esta cantidad de tiempo, el delantero uruguayo ha sumado 24 anotaciones y 10 pases a gol en 4,236 minutos distribuidos en 78 juegos.