Nicolas Larcamón ya habría pedido su primer fichaje para Cruz Azul tras ser eliminado del Apertura 2025

Cruz Azul no fue capaz de clasificar a la gran final de la Liga BBVA MX y su temporada acabó tras el empate 1-1 frente a Tigres en semifinales . En este contexto, tanto la directiva como el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón comenzarán a planificar el proyecto de cara al año próximo, donde La Máquina buscará contratar nuevos jugadores con el objetivo de volver a ser campeón del futbol mexicano.

Nicolás Larcamón ya tiene pensado a su primer fichaje para Cruz Azul en 2026

Según reportes, Cruz Azul ha iniciado gestiones para contratar a José Alfonso Alvarado, futbolista que juega para el Club León y que llegaría como reemplazo de Ángel Sepúlveda, experimentado delantero que tiene un pie y medio dentro de Chivas . Lo cierto es que Larcamón habría sido el responsable de pedir el fichaje del “Plátano” Alvarado, quien busca que sea su primer fichaje de cara al inicio del Clausura 2026.

Crédito: Club León José Alvarado sería el primer fichaje de Cruz Azul en 2026

Resulta que el entrenador argentino pidió el fichaje de Alvarado debido a que lo conoce muy bien de su etapa en León y que, además, sería un reemplazo ideal para Sepúlveda según su criterio. El delantero de 25 años de edad habría dado el visto bueno para llegar a La Máquina en el próximo libro de pases y la directiva espera avanzar en las negociaciones con el cuadro esmeralda.

El dinero que Cruz Azul debería invertir en “Plátano” Alvarado

De acuerdo a los reportes, desde León estarían buscando entre 3 y 4 millones de dólares por la ficha de “Plátano” Alvarado, luego de haberlo adquirido por solo 2 millones de dólares durante el mercado de pases pasado. Desde Cruz Azul no tendrían problemas en abordar un monto similar al mencionado, por lo que su arribo a La Noria en 2026 es muy probable.

Los números de José Alvarado no despiertan asombro

El canterano de Rayados de Monterrey disputó un total de 14 partidos durante el Apertura 2025, pero sus números están lejos de ser emocionantes. Fueron dos goles marcados por “Plátano” Alvarado durante este semestre, una cuota goleadora baja para las aspiraciones de Cruz Azul. De todos modos, Larcamón piensa a José Alfonso como delantero suplente de cara al Clausura 2026.