Cruz Azul lanza información de última hora respecto al futuro de Erik Lira

La Máquina de Cruz Azul está a unos días de hacer su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como el vigente campeón del futbol mexicano; sin embargo, con la incógnita de saber qué es lo que ocurrirá con Erik Lira en el futuro a corto plazo.

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Como sabes, Erik Lira formó parte de la lista de la Selección Mexicana que disputó la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual abrió un abanico de oportunidades para que pudiera dar el salto a Europa considerando, además, que fue uno de los hombres más importantes de Cruz Azul en el último año.

¿Cruz Azul ha recibido alguna oferta por Erik Lira?

De acuerdo con información del portal ESPN, hasta hace unos días la directiva de Cruz Azul no habría recibido ningún tipo de acercamiento por parte de alguna escuadra de Europa, esto pese a la buena participación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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La fuente detalla que en Cruz Azul no se han recibido ofertas por parte de su jugador e, incluso, se menciona que hasta el momento ni siquiera han existido sondeos por Erik Lira, un hecho que llama la atención considerando que en el pasado se ha hablado de escuadras que podrían ficharlo.

Y es que, entre los rumores que más han aparecido en redes, destacan instituciones como el Real Betis, el Sevilla y el Girona de España, así como el AZ Alkmaar y el Feyenoord de los Países Bajos, el Porto de Portugal y, finalmente, el Bournemouth y el Chelsea de la Premier League, por lo que las cosas podrían cambiar en cualquier momento.

¿Cuál es el valor en el mercado de Erik Lira?

La última actualización de Transfermarkt coloca a Erik Lira con un valor cercano a los 12 millones de euros, convirtiéndolo en uno de los elementos más costosos no solo de Cruz Azul, sino también de la Liga BBVA MX gracias a la labor que ha realizado en el terreno de juego.