Los 3 jugadores de Cruz Azul que han sido criticados por la afición en este inicio de torneo

Cruz Azul inició con el pie derecho su participación en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de las victorias obtenidas en las primeras dos jornadas. La primera de ellas se dio ante el Atlético de San Luis por 3-2, mientras que la segunda frente a Puebla por 2-1.

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A pesar de ello, existen aficionados que han demostrado cierta animadversión por algunos jugadores que han disputado muchos minutos en el campo pero que, sin embargo, no han convencido en el campo. Por tal motivo, aquí conocerás qué elementos han sido los más criticados hasta ahora.

¿Qué jugadores han sido criticados por la afición?

Nicolás Ibáñez: El delantero argentino no se ha hecho presente en las primeras dos jornadas que Cruz Azul disputó ante rivales a modo para él, motivo por el que ha comenzado a recibir una serie de críticas debido a que no ha logrado mantener un ritmo goleador.

El delantero argentino no se ha hecho presente en las primeras dos jornadas que disputó ante rivales a modo para él, motivo por el que ha comenzado a recibir una serie de críticas debido a que no ha logrado mantener un ritmo goleador. Kevin Mier: El hecho de haber recibido tres goles en dos partidos ha encendido las alarmas en un sector de la comunidad cementera, misma que considera que el colombiano pudo haber hecho algo más, sobre todo, en el gol que Cruz Azul recibió frente a Puebla.

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Gonzalo Piovi: Pese a que es el menos criticado de los tres antes mencionados, la realidad es que el argentino se ha ganado malos comentarios de parte de la comunidad celeste toda vez que no ha podido ser ese elemento de liderazgo en el campo como sí lo fue en el torneo pasado.

¿Quiénes han sido los favoritos de la afición de Cruz Azul hasta ahora?

Contrario a lo que ocurre con los antes mencionados, los aficionados de Cruz Azul se han desbordado en alegría por Jeremy Márquez, quien ha sido fundamental en estos dos juegos del Apertura 2026. Además, elementos como Charly Rodríguez y Christian Ebere también han sido aplaudidos por la fanaticada cementera.

