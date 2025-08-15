Cruz Azul no deja de vaciar sus vestidores: ahora le diría adiós a este mexicano

Cruz Azul aún sigue moviendo fichas en este mercado de fichajes y varios jugadores ya han abandonado La Noria por orden de Nicolás Larcamón. Giorgios Giakoumakis fue uno de ellos, quien fue presentado como un rey en su nuevo club . Sin embargo, la limpia dentro del vestidor de La Máquina parece no haber terminado y, ahora, un mexicano sería el siguiente jugador en salir del club: Cristian Jiménez.

De acuerdo a diversos reportes, Cristian Jiménez abandonaría el Apertura 2025 para continuar con su carrera en el Club Sport Herediano de Costa Rica. Resulta que la directiva cementera está cerca de cerrar el préstamo del jugador, en una operación donde Cruz Azul asumiría los costos del salario del futbolista. Por otro lado, La Máquina ya registró a otro delantero para el Apertura 2025 tras la salida de Giakoumakis .

Mexsport Cristian Jiménez saldría de Cruz Azul en este mercado

Según distintas fuentes, las negociaciones entre ambos clubes ya se encuentran bastante avanzadas y son encabezadas por Jafet Soto, figura clave en la gestión por parte del club tico. Cabe resaltar que Jiménez apenas jugó 8 partidos con el primer equipo de Cruz Azul y lo cierto es que no entra en los planes de Larcamón para lo que resta de año. De esta manera, el juvenil buscará sumar minutos fuera de la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo fue que Cristian Jiménez llegó a Cruz Azul?

El mediocampista de 23 años pasó por las academias del América y de Pumas UNAM previo a su arribo a La Noria. En 2019, se vistió de azul pero su debut con La Máquina llegó recién en septiembre del año 2021. Desde ese entonces, Jiménez ha alternado minutos entre el primer equipo y las categorías inferiores. Con Ricardo ‘Tuca’ Ferretti como entrenador fue donde tuvo más minutos, pero tras su salida dejó de ser tenido en cuenta.

¿Cuánto vale Cristian Jiménez en 2025?

Sin mucho protagonismo en Primera División, el mediocentro aún sigue buscando regularidad en su carrera y le dará una oportunidad al futbol de Costa Rica. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, la ficha de Cristian Jiménez está tasada en apenas 200 mil euros. Esto se debe a que el jugador aún no ha destacado en la Primera División.