Cruz Azul podría reforzarse con esta figura Sub-21 que muchos quisieran en sus equipos

Cruz Azul no quiere dar ventaja a sus rivales y mientras se prepara para afrontar los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025, Nicolás Larcamón ya está analizando qué cambios realizar en su plantilla pensando en el año 2026. Si bien es cierto que James Rodríguez es uno de los nombres que interesan en La Noria , en las últimas horas se dio a conocer que La Máquina buscaría cosechar lo sembrado subiendo a un futbolista del equipo Sub-21.

Louis Víctor Derbez podría jugar en Primera División a partir de 2026

Louis Víctor Derbez se desempeña como extremo y, si bien ya ha formado parte del primer equipo en pretemporadas y partidos amistosos, aún no ha debutado en un compromiso oficial. Con 22 años, el desequilibrante delantero podría ser promovido al primer equipo de Cruz Azul de cara al Clausura 2026, tal y como sucedió con Amaury García, jugador que tuvo parte de su formación en Pumas .

Crédito: @louisderbez / IG Louis Derbez podría ser promovido al primer equipo de Cruz Azul

Cabe destacar que el joven atacante viene de anotar un doblete ante Toluca en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 de la categoría, siendo vital para que su equipo logre la victoria por 4-1 y tenga la clasificación prácticamente en el bolsillo. Este gran rendimiento de Derbez ha despertado el interés del cuerpo técnico de Cruz Azul, quien estaría evaluando su promoción al primer equipo en 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



Louis Derbez sería contemplado como un buen recambio en Cruz Azul

La Máquina espera tener ciertas bajas de cara al mercado invernal, como es el caso de Mateusz Bogusz. El mediocampista polaco cambió su agencia de representación y pretende salir de La Noria en el próximo libro de pases, según pudo informar el periodista Fabrizio Romano. En este contexto, Derbez podría entrar en la ecuación para ocupar el lugar que dejaría Bogusz, considerando que tienen características muy similares.

Cruz Azul se prepara para la Liguilla del Apertura 2025

Cada vez falta menos para que el balón vuelva a rodar dentro de la Liga BBVA MX y Cruz Azul se prepara para enfrentar a Chivas en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. El partido de ida se jugará el próximo miércoles 26 de noviembre en el Estadio Akron, aunque el horario aún está por confirmarse. Será un duelo clave para conocer las aspiraciones de los azules en esta temporada.

