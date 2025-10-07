Cruz Azul quiere a este jugador de Chivas que mete muchos goles y está dispuesto a pagar lo que sea por él

El próximo fin de semana no habrá futbol en la Liga BBVA MX debido a la fecha FIFA y Cruz Azul llega al parate con tres partidos seguidos sin conocer la victoria . Si bien está bien ubicado en la tabla del Apertura 2025, la directiva de La Máquina piensa más allá y, de cara al inicio del 2026, tienen la intención de contratar a Roberto Alvarado, goleador de Chivas.

Distintos reportes locales afirman que el ‘Piojo’ es el objetivo número uno de Cruz Azul pensando en el Clausura 2026, principalmente tras la posible salida del polaco Mateusz Bogusz. Sin embargo, el delantero del Rebaño no sería el único jugador buscado por La Máquina, ya que pelearía con Chivas para contratar a un ex América .

Los números goleadores de Roberto Alvarado con Chivas

El delantero de 27 años de edad acumula 143 partidos jugados con Chivas hasta la fecha. En total, logró anotar 30 goles y asistió en 25 ocasiones, consiguiendo sus mejores números en su carrera a nivel clubes. Ahora, con Gabriel Milito como entrenador, Alvarado volvió a ganar protagonismo en el primer equipo y sacarlo de Guadalajara será complicado.

TE PUEDE INTERESAR:



El precio de salida de Roberto Alvarado en Chivas

La directiva de Chivas tasó la cláusula de rescisión del ‘Piojo’ Alvarado en 15 millones de dólares, siendo un monto considerable para cualquier equipo de la Liga BBVA MX. Sin embargo, Cruz Azul mantiene el 50% de su ficha, pues el nacido en Salamanca llegó al Rebaño desde La Máquina en el año 2022, por lo que podría conseguir su fichaje por mucha menos cantidad de dinero.

La actualidad de Roberto Alvarado en Chivas

El ‘Piojo’ Alvarado está tratando de reencontrarse con su mejor versión en este Apertura 2025. Desde que comenzó la temporada, el delantero de Guanajuato lleva 7 partidos jugados con Chivas y, de momento, lleva 2 goles anotados. Sin embargo, ahora mismo está lesionado tras haber recibido un golpe en el tobillo en el clásico frente al América.