Cruz Azul quiere este refuerzo que vale solo 1 millón, pero hizo goles en la temporada pasada de la Liga BBVA MX

Cruz Azul no se da por vencido y quiere fichar a un delantero antes de que se cierren los registros de la Liga BBVA MX. La Máquina aún no tiene claro el futuro de Gabriel “Toro” Fernández, pues su futuro podría tomar un rumbo inesperado . La primera opción de Nicolás Larcamón como refuerzo es Ricardo Marín, quien actualmente tiene un valor de 1 millón de euros (21.8 millones de pesos) y pasa por un buen momento al meter varios goles.

Medios apuntan a que el delantero del Puebla es una de las opciones del conjunto de la Noria ante la caída del fichaje de Luka Jovic, la posible salida de Giorgos Giakoumakis y la encrucijada que tienen con “Toro” Fernández, pues aún se desconoce si saldrá con destino al Atlético de San Luis o se quedará en Cruz Azul, equipo que le paga de sueldo 1 millón a Gonzalo Piovi, quien ganaría más millones en caso de fichar con Inter Miami .

@ricardomarin11 Ricardo Marín es uno de los candidatos a llegar a Cruz Azul como refuerzo, pues suma varios goles con Puebla en la Liga BBVA MX

Marín sería el jugador idóneo de la Máquina para que haya más competencia en la posición, pues Larcamón busca a alguien que le meta presión a Ángel Sepúlveda, quien hasta el momento ha respondido de la mejor manera, pues es el actual goleador del Apertura 2025 con 5 tantos.

Los números en los últimos torneos de Ricardo Marín, refuerzo que Cruz Azul quiere

Ricardo Marín llegó al Puebla para el Clausura 2025, proveniente de Chivas. En el torneo pasado el delantero tuvo una destacada participación a marcar 5 goles y dar una asistencia en 16 partidos jugados. Mientras que en este Apertura 2025 ya suma una anotación en las 4 fechas que se han disputado en la Liga BBVA MX.

Esta es la trayectoria de Ricardo Marín en la Liga BBVA MX

Ricardo Marín inició su carrera en las inferiores del Club América, pero en el primer equipo tuvo poca participación al solo jugar 9 partidos. Después se iría a la Liga de Expansión MX con Celaya y regresaría a la Liga BBVA MX con Mazatlán.

El mexicano tuvo una gran oportunidad al ser fichado en 2023 por Chivas, club en el que marcó 11 goles, según BeSoccer. Pero al ya no ser contemplado en el equipo se fue cedido a Puebla, donde ha comenzado a repuntar su carrera a tal grado de ser uno de los candidatos a llegar a Cruz Azul.