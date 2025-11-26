Cruz Azul tiene un rival mucho más difícil que las Chivas y pocos lo recuerdan

Cruz Azul puede llegar a disputar hasta 4 trofeos en diciembre y uno de ellos es, claro, el Torneo Apertura de la Liga BBVA MX. Para eso deberá enfrentar a Chivas de Guadalajara en los cuartos de final de la competencia. No obstante, en el plano internacional tendrá un rival mucho más difícil y con el que peleará un título importante: el Derbi de las Américas.

Mientras que el entrenador Nicolás Larcamón tiene un historial con eliminaciones contra Chivas , Cruz Azul poco a poco debe ir preparándose para lo que será un partido durísimo en Qatar: es que La Máquina Cementera se enfrentará contra el ganador de Flamengo y Palmeiras en el Derbi de las Américas el próximo 10 de diciembre: rival durísimo.

Club de Futbol Cruz Azul La Máquina hizo grandes movimientos al renovarle contrato a 7 futbolistas de la plantilla

El Derbi de las Américas, uno de los partidos más importantes para Cruz Azul

El Derbi de las Américas no solo es importante para Cruz Azul, sino también para saber cómo está parado México de cara al mundo, pues se enfrentará al mejor equipo de Sudamérica, cuyo nombre se sabrá el próximo sábado 29 de noviembre, cuando haya un vencedor en la final de la Copa Libertadores de América.

El detalle del primer rival de Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Una curiosidad del Derbi de las Américas es que existe la posibilidad de que el rival de Cruz Azul utilice suplentes. Resulta que además de competir en la final de la Libertadores, Palmeiras y Flamengo también luchan por el Brasileirao, el campeonato de Brasil. En ese sentido, puede que el ganador de la Copa utilice un equipo alternativo ante la Máquina Cementera.

BRASILEIRAO🇧🇷



Flamengo y Palmeiras adelantaron jornada por la Final de Libertadores.



Flamengo y Palmeiras adelantaron jornada por la Final de Libertadores.

Flamengo ya le saca 5 puntos a Palmeiras. Está cerca de amarrar el título y podría alternar jugadores en la última fecha y viajar más fresco a Qatar en caso de ganar la Libertadores.

Al igual que la Liga BBVA MX estará terminando a mediados de diciembre, lo mismo ocurre con el Brasileirao. Palmeiras, Flamengo y Cruzeiro pelean entre sí por ser campeones. Con lo importante que es la liga para los clubes de Brasil, podrían llegar a dejar en segundo lugar el Derbi de las Américas y, así, beneficiar a Cruz Azul en la búsqueda de un título.

Flamengo tiene 75 puntos en 36 partidos jugados, Palmeiras posee 70 puntos en los mismos partidos y Cruzeiro llega con 68 puntos y 35 encuentros disputados (virtualmente 71). Quedan apenas 6 puntos en juego. Cruz Azul, expectante, mientras piensa en Chivas.

