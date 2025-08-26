Insólito: en Cruz Azul pasó sin pena ni gloria y así tratan a Giorgos Giakoumakis en Grecia

Giorgos Giakoumakis dejó a Cruz Azul en este mercado de verano tras permanecer un año en el club y pasar sin pena ni gloria, ya que su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. Por lo anterior, el delantero fue cedido un año al PAOK Salónica, donde fue presentado con bombo y platillos , y con el que ya debutó el pasado fin de semana en un partido en el que aficionados destacaron el rendimiento del nacido en Grecia.

El exatacante de Cruz Azul hizo su debut con el conjunto griego el domingo 24 de agosto ante el AEL. Giakoumakis ingresó de cambio al minuto 68 y fue amonestado en el partido que ganó su equipo por la mínima. No obstante, lo que llamó la atención fue la buena respuesta de los aficionados a través de redes sociales, caso contrario en México, donde no es bien visto y más con las polémicas declaraciones que realizó tras su salida de la Máquina .

Instagram

PAOK hizo una publicación en su cuenta de Instagram en la que resaltaron el buen inicio de torneo y en ella aparece Giorgos en la fotografía principal. Inmediatamente los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar, al resaltar al griego como “gangster”, mientras que otro perfil de la red social escribió lo siguiente: “Parece un gran juego en todas partes… Bien hecho a Giakoumakis”.

TE PUEDE INTERESAR:



Instagram

Este fue el rendimiento de Giorgos Giakoumakis en su primer partido en Grecia

Giorgos Giakoumakis debutó en Grecia en la victoria del PAOK 1-0 sobre AEL, luego de ingresar a la cancha al minuto 68 por su compañero Fedor Chalov. De acuerdo con la plataforma Sofascore, el delantero obtuvo de calificación 6.6 tras disparar en una ocasión, recibir una tarjeta amarilla y perder el balón en 2 oportunidades manifiestas de gol.

Con esta victoria el equipo de Giakoumakis se ubica en la sexta posición de la Tabla General de la Super Liga de Grecia tras culminar la primera jornada. Se espera que el ex de Cruz Azul tenga más oportunidades de jugar durante los siguientes partidos, ya que tendrá que tendrá que ganarse la titularidad a pesar de llegar como refuerzo bomba.