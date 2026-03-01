Cruz Azul ante su mayor reto en el Clausura 2026: 7 partidos en 20 días entre Liga BBVA MX y Concacaf Champions Cup en el mes de Marzo

Cruz Azul derrotó 2-0 a Monterrey y cerró la Jornada 8 como líder de la Liga BBVA MX. El conjunto dirigido por Nicolás Larcamón atraviesa un momento sólido en el balompié nacional y ahora se prepara para un mes de alta exigencia con compromisos tanto en el campeonato local como en la Concacaf Champions Cup, certamen del que es vigente campeón.

Marzo representará una etapa determinante en el calendario celeste, con actividad constante a nivel nacional e internacional. La combinación de jornadas dobles en Liga BBVA MX.

En el ámbito local, Cruz Azul disputará cuatro encuentros durante el mes. El martes 3 de marzo visitará a Santos Laguna en el TSM Corona (Jornada 9, 7:00 p.m.). Posteriormente, el sábado 7 recibirá a Atlético de San Luis en el Estadio Cuauhtémoc (Jornada 10, 5:00 p.m.).

El sábado 14 de marzo enfrentará a Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario (Jornada 11, 9:00 p.m.), y el viernes 20 cerrará la actividad liguera del mes ante Mazatlán FC como visitante, en la Jornada 12.

Partidos de Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup

En el plano internacional, La Máquina disputará los octavos de final ante Monterrey.en l aLiga de Campeones de la Concacaf, el partido de ida se jugará el martes 10 de marzo a las 7:00 p.m. en el Estadio BBVA. La vuelta está programada para el martes 17 de marzo a las 9:00 p.m., en el Estadio Cuauhtémoc.

Además de la actividad oficial, Cruz Azul confirmó un partido amistoso internacional ante Atlético Nacional, el cual se disputará el miércoles 25 de marzo a las 21:30 horas en el PayPal Park, en San José, California, por la interrupción de la Liga BBVA MX por la Fecha FIFA.

Con liderazgo en Liga MX, la defensa del título continental y un compromiso internacional adicional, Cruz Azul afrontará uno de los meses más exigentes de la temporada, con ocho encuentros programados en marzo.