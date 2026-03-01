Jornada 9 del Clausura 2026: Partidos del martes y miércoles

La Liga BBVA MX vivirá una semana intensa con fecha doble, comenzando con la Jornada 9 del Clausura 2026, programada para el martes 3 y miércoles 4 de marzo. Aunque Chivas y León no tendrán actividad debido a la reprogramación de su duelo, el resto de los equipos saltarán al campo en compromisos de sumar puntos.

Martes 3 de marzo

Santos vs. Cruz Azul (19:00 horas, TSM Corona)

El conjunto lagunero buscará aprovechar su localía frente a un Cruz Azul que llega como favorito, con mayor probabilidad de triunfo según las estadísticas.

Pachuca vs. Necaxa (19:00 horas, Estadio Hidalgo)

Los Tuzos intentarán reafirmar su buen paso en casa ante un Necaxa que necesita sumar para salir de la parte baja de la tabla.

Atlético San Luis vs. Mazatlán (21:00 horas, Alfonso Lastras)

Los potosinos parten con ventaja en las predicciones frente a un Mazatlán que ha sufrido en condición de visitante.

Pumas vs. Toluca (21:10 horas, Olímpico Universitario)

El duelo más atractivo de la jornada del martes. Los universitarios reciben al bicampeón Toluca, que llega con la etiqueta de favorito tras su victoria sobre Chivas. Un duelo de invictos.

Miércoles 4 de marzo

Monterrey vs. Querétaro (19:00 horas, Estadio BBVA)

Rayados, uno de las decepciones del torneo hasta el momento, enfrenta a Gallos Blancos en un partido donde los regiomontanos parten con ventaja.

Puebla vs. Tigres (19:00 horas, Estadio Cuauhtémoc)

Los felinos visitan a la Franja en un choque que promete intensidad. Tigres llega como favorito, pero Puebla suele complicar en casa.

Atlas vs. Tijuana (21:00 horas, Estadio Jalisco)

El conjunto rojinegro recibe a los Xolos en un partido clave para ambos, que buscan escalar posiciones en la tabla.

América vs. Juárez (21:00 horas, Estadio Azteca)

Las Águilas intentarán sacudirse la goleada sufrida ante Tigres y recuperar confianza frente a unos Bravos que necesitan puntos para subir posiciones.

La Jornada 9 representa una nueva fecha doble del Clausura 2026, lo que obliga a los equipos a manejar con cuidado sus plantillas y rotaciones. El protagonismo se lo llevan los encuentros Pumas vs. Toluca y América vs. Juárez, que podrían marcar el rumbo de la clasificación.

