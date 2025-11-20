Cruz Azul tendrá esta estrategia de locos para los refuerzos del Clausura 2026: ya tiene claro qué hará

Más allá de tener el foco puesto en la Liguilla del Apertura 2025 , la directiva de Cruz Azul desarrolla un plan poco habitual para reforzar al equipo de cara al próximo año. No será un mercado de compras impulsivas ni de fichajes sorprendentes, dado que se está preparando una novedosa estrategia que buscará modificar la forma en la que se confeccionará al plantel.

La nueva fórmula no solo implica elegir mejor, sino también elegir diferente. Según informó el periodista Adrián Esparza, a diferencia de otros años, en los que La Maquina solía acelerar negociaciones antes de terminar su participación, esta vez la directiva decidió frenar cualquier movimiento hasta que concluya el torneo.

El club querría evitar decisiones precipitadas y ahorrarse disgustos en el futuro cercano. Por eso, las altas y bajas no se cerrarán hasta después de la Liguilla y la Copa Intercontinental. El nuevo plan contempla una revisión profunda del plantel actual y de las posiciones donde realmente falta competencia.

En ese sentido, los Celestes utilizarán un modelo de evaluación distinto. Cada potencial refuerzo deberá cumplir criterios de proyección, estabilidad contractual y adaptación inmediata al estilo de Nicolás Larcamón. De esta manera, los rumores sobre una posible llegada de James Rodríguez al equipo parecen descartados.

En cuanto a posiciones, las áreas que están bajo mayor análisis son la defensa central y el ataque, donde Cruz Azul considera que aún falta profundidad. Respecto al caso de la portería y la extensa baja por lesión de Kevin Mier (se espera que sea baja por hasta seis meses), el periodista aseguró que no se hará ninguna incorporación.

Cruz Azul con la mente puesta en la Liguilla

Al no planear ninguna incorporación por el momento, todo Cruz Azul se enfoca 100% en los cuartos de final de la Liguilla. Tras dejar pasar la oportunidad de finalizar en la cima de la Fase Regular, el equipo de Larcamón quiere dar la talla en esta instancia decisiva.

¡Así se jugará la Fase Final! 🏆



El rival a vencer será nada más ni nada menos que Chivas, equipo que viene en un gran nivel en los últimos meses y que llega a esta instancia como uno de los favoritos. Afortunadamente para La Máquina, la serie se definirá en el Estadio Olímpico Universitario.