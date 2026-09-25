Cruz Azul supera a todos y tiene al “mejor jugador” de toda la Liga BBVA MX

Cruz Azul no tuvo grandes refuerzos en este mercado de fichajes. A pesar de que jugadores como César Montes estuvieron en la órbita celeste, La Máquina culminó el periodo de transferencias sin ningún nombre de talla mundial. Pese a ello, Joel Huiqui y su cuerpo técnico pueden presumir de tener al mejor futbolista de la Liga BBVA MX.

Este título le pertenece a José Paradela, futbolista argentino que se posiciona como el más productivo entre todos los jugadores de la Liga BBVA MX en este semestre. Teniendo en cuenta todas las competiciones (Liga MX, Campeón de Campeones y Leagues Cup), el mediocampista suma 12 participaciones directas de gol desde que inició la segunda parte del 2026.

Nadie supera a José Paradela en goles producidos

Hasta la fecha, el mediocampista argentino suma 6 goles y 6 asistencias entre todas las competiciones. Acumula dos goles y cuatro asistencias por Liga BBVA MX, dos goles y una asistencia en Leagues Cup y dos goles y una asistencia en el Campeón de Campeones. Paradela le quita dos goles producidos de ventaja a sus principales perseguidores.

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Otros atacantes que se encuentran en la lista son Brian Rodríguez (América), Lucas Ocampos (Monterrey) y Salomón Rondón (Pachuca), quienes suman 10 goles producidos. Más atras aparecen Daniel Arcila y Diber Cambindo (ambos de León) junto a Juan Brunetta (Tigres) con nueve.

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¿Cuánto pagó Cruz Azul por José Paradela?

Cruz Azul fichó a José Paradela en julio de 2025 tras hacerse válida su cláusula de rescisión con Necaxa. Los reportes sitúan el pago de la cláusula en 10 millones de dólares; uno de ellos señala que el acuerdo podía llegar a 12 millones si se cumplían bonos adicionales. Por lo que este podría haber sido el monto final de la operación.

El exNecaxa aún tiene contrato vigente con Cruz Azul hasta junio de 2029, consolidándose como una de las piezas más importantes del cuadro cementero. Hasta la fecha, Paradela suma dos títulos con La Máquina: el Clausura 2026 donde vencieron a Pumas en la final y el Campeón de Campeones 2026, título que le arrebataron de las manos a Toluca.