Cruz Azul quiere a César Montes para el Apertura 2026, pero sabe que deberá pagar una FORTUNA

Cruz Azul todavía no cierra su plantilla para el Apertura 2026. Después de comenzar el torneo con una victoria ante Atlético de San Luis, la directiva trabaja en la llegada de un defensa central y César Montes aparece como su principal objetivo.

El futbolista de la Selección Mexicana estaría dispuesto a regresar a la Liga BBVA MX. Sin embargo, las negociaciones enfrentan un obstáculo importante: la cantidad solicitada por el Lokomotiv de Moscú para autorizar su salida.

¿Cuánto deberá pagar Cruz Azul por César Montes?

De acuerdo con diversos reportes recientes, el Lokomotiv pediría alrededor de 12 millones de dólares por César Montes. La cifra representa aproximadamente 209 millones de pesos mexicanos, tomando como referencia el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México para el viernes 17 de julio.

Cruz Azul habría intentado concretar la transferencia por una cantidad menor, pero hasta el momento no consiguió convencer al equipo ruso. La diferencia económica mantiene detenida una operación que parecía encaminada después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Lokomotiv rechazó la primera oferta de Cruz Azul

Los primeros reportes indicaron que La Máquina presentó una propuesta de 8 millones de dólares por el “Cachorro”. El ofrecimiento fue rechazado porque el Lokomotiv considera que el valor actual del defensa es superior.

Cruz Azul tendría que mejorar su oferta o presentar una fórmula que incluya bonos por objetivos y pagos variables. La distancia entre ambas posturas todavía puede reducirse porque el mercado de fichajes permanecerá abierto durante varias semanas.

César Montes ya habría aceptado jugar con Cruz Azul

El acuerdo con el futbolista no sería el problema. Montes habría aceptado las condiciones deportivas y salariales presentadas por la directiva celeste, por lo que su llegada dependería de la negociación entre los clubes.

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El defensa incluso estaría buscando extender su periodo de vacaciones para darle más tiempo a Cruz Azul. Montes terminó recientemente su participación con México en la justa veraniega, competencia en la que formó la pareja central junto a Johan Vásquez.

Joel Huiqui también reconoció públicamente el interés por dirigirlo. El entrenador considera que su experiencia en Europa y con la Selección Mexicana podría fortalecer una defensa que mostró problemas durante el debut ante Atlético de San Luis.

El contrato que complica el fichaje de César Montes

César Montes llegó al Lokomotiv procedente del Almería en septiembre de 2024. Su contrato con el club ruso se extiende hasta junio de 2029, por lo que todavía tiene tres años de vínculo.

Esta situación permite que el Lokomotiv mantenga una postura firme. El equipo no necesita venderlo de manera inmediata y buscaría recuperar su inversión, además de obtener una ganancia por uno de sus principales defensores.

Cruz Azul seguirá negociando, pero ya conoce el precio de la operación. Si quiere convertir a Montes en su refuerzo para el Apertura 2026, deberá realizar una de las inversiones más importantes del mercado de la Liga BBVA MX.