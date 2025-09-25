Cruz Azul lo vendió caro y hoy deja a su nuevo equipo por los suelos: fue el responsable de una terrible eliminación

Kevin Castaño es el exjugador de Cruz Azul que contribuyó en la eliminación de River Plate de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, luego de fallar un gol cantado que, de anotarlo, le hubiera dado vida a su equipo en el partido de vuelta que perdió ante Palmeiras con uno de los goles de Vitor Roque, quien le mandó un mensaje al Barcelona que lo dejó ir sin pena.

El mediocampista tuvo la oportunidad de aumentar el marcador a favor del conjunto argentino al final del primer tiempo, cuando iban 1-0 (2-2 en el marcador global). El colombiano se encontró un balón dentro del área frente al arquero, pero su tiro lo estrelló en el cuerpo del guardameta para evitar la caída de su marco. Caso contrario a Memo Ochoa, quien recibió 5 anotaciones en su debut con el AEL Limassol .

@kevincasta5 Cruz Azul vendió caro a Kevin Castaño, quien erró un gol cantado en la eliminación de River Plate en la Copa Libertadores

Castaño y su grave error le costó caro a River, que después de ello le marcaron el gol del empate para finalmente perder el duelo de vuelta 3-1 (5-2 en el marcador global), lo que sentenció su eliminación del torneo más importante del continente americano.

El fugaz paso de Kevin Castaño por Cruz Azul

Kevin Castaño llegó a Cruz Azul para el Apertura 2023 al ser considerada la joya colombiana, aunque su mote no le ayudó en nada, ya que su paso por el futbol mexicano fue fugaz. El mediocampista estuvo 2 torneos con la Máquina y solo disputó 15 partidos, 9 de ellos como titular, según BeSoccer.

La jugada que seguramente hubiera modificado el destino de River en la Copa Libertadores, esperé otro nivel de Kevin Castaño cuando llegó a River, pero nunca estuvo a la altura, ni del fútbol argentino, ni de la Copa Libertadores. Perdonar contra Palmeiras es suicida, asi fue.. pic.twitter.com/0NSV96QsPj — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) September 25, 2025

Castaño no pudo marcar en la Liga BBVA MX en 825 minutos jugados y solo fue acreedor a 2 tarjetas amarillas. El colombiano se marchó en enero de 2024 al Krasnodar de Rusia, luego de que el club lo vendiera, aunque se quedó con el 30 por ciento de su carta.

Kevin regresó al continente americano con River Plate en marzo de 2025, fichaje que le hizo ganar a Cruz Azul alrededor de 3.9 millones de dólares, luego de que el futbolista llegara al club argentino por un traspaso que rondó los 14 millones de dólares.