Cruz Azul vs Inter Miami: Fecha, horario y lugar para disputar el Campeones Cup

Cruz Azul inició este segundo semestre del año de la mejor manera posible luego de vencer a los Diablos Rojos del Toluca por 3-1, en duelo correspondiente al Campeón de Campeones que, a su vez, da un boleto a la siguiente edición de la Campeones Cup en donde se medirán los mejores de la Liga BBVA MX y la MLS.

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Y es que, después de 90 minutos disputados en Los Ángeles, Cruz Azul demostró una pegada importante que fue suficiente para vencer al equipo de Antonio Mohamed. Por tal motivo, ahora el siguiente rival para el cuadro celeste es el Inter Miami de Lionel Messi y compañía.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Campeones Cup entre Cruz Azul e Inter Miami?

Lo primero a tener en cuenta es que este juego se jugará en poco menos de dos meses, pues de acuerdo con el calendario establecido la gran final entre el Cruz Azul y el Inter Miami se llevará a cabo el próximo miércoles 16 de septiembre en territorio norteamericano, como normalmente ocurre.

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Bajo este escenario, es preciso mencionar que el compromiso iniciará a las 19:30 horas en la hora local; es decir, a las 5:30 de la tarde para el centro de la República Mexicana. Dicho enfrentamiento se realizará en el NU Stadium, el cual es la casa del Inter Miami y, el cual, tiene una capacidad para 26, 700 aficionados.

¿Cuáles son los títulos que aún puede sumar Joel Huiqui como DT de Cruz Azul?

Después de registrar dos títulos en diez juegos disputados, Joel Huiqui puede hacer historia y convertirse en uno de los entrenadores más efectivos en la historia de Cruz Azul pues, a lo largo de los próximos meses, el técnico mexicano disputará un total de tres campeonatos más.

El primero de estos forma parte de la Leagues Cup, trofeo que mide a los equipos de la Liga BBVA MX contra los cuadros de la MLS, para después dar paso a la Campeones Cup. Finalmente, Cruz Azul podría enfrentar la gran final del torneo Apertura 2026 en diciembre próximo.