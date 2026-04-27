Cruz Azul vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

El Cruz Azul buscará mejorar su posición en la tabla cuando se enfrente este domingo 26 de abril al Necaxa en compromiso de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en un partido en donde La Máquina puede mover varios encuentros de los Cuartos de Final de la Liguilla.

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