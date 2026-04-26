Chivas rompió un impresionante récord y repite una tendencia que hace soñar con una Final de Liga BBVA MX

Las Chivas concretaron un torneo histórico en el que lograron 11 victorias de 17 juegos y aunque no lograron el liderato general del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, tras ser desplazados a la segunda posición en la última jornada por los Pumas, sí obtuvieron un récord que hace soñar a la afición del Rebaño Sagrado.

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Chivas consigue récord de puntos en torneos cortos tras concretar el Clausura 2026

El equipo dirigido por Gabriel Milito terminó el Clausura 2026 con 36 puntos, superando así su anterior marca de 34 unidades en torneos cortos que había logrado anteriormente en cuatro ocasiones.

El Guadalajara había logrado sumar 34 puntos en los torneos Verano 97, Invierno 98, Clausura 2004 y Clausura 2023; sin embargo, cabe destacar que siempre que logró dicha marca avanzó hasta la final del campeonato y nunca terminaron como líderes generales, tal y como ocurrió en esta ocasión.

El Rebaño Sagrado concretó el torneo Verano 97 en segundo lugar de la tabla, solo por detrás de América, y llegaron hasta la Final que ganaron con un global de 7-2 al colorido Toros Neza de Piojo Herrera, Turco Mohamed, Pablo Larios y compañía.

En el Invierno 98 volvieron a terminar el torneo con 34 puntos y esta vez como terceros generales, pero esta vez no pudieron levantar la copa tras perder la Final contra el Necaxa.

Chivas venció a Toros Neza en la Final del Verano 97|MARTIN VENEGAS/MARTIN VENEGAS

Tuvieron que pasar seis años para que las Chivas volvieran a terminar un torneo corto con 34 puntos y en el tercer lugar general, pero esta vez perdieron la Final del Clausura 2004 ante los Pumas dirigidos por Hugo Sánchez en una agónica definición por penales.

El Guadalajara repetiría su hazaña nuevamente hasta el Clausura 2023, nuevamente con 34 puntos y en tercer lugar general avanzando hasta la Final, pero perdiendo ante Tigres en un polémico juego de Vuelta.

Ahora, las Chivas han terminado el Clausura 2026 en segundo lugar general, rompiendo su récord de puntos y a las puertas de repetir una tendencia que de menos ha llevado al equipo hasta la Final de la Liga BBVA MX.

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