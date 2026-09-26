Cruz Azul vs Toluca: cómo cambian los equipos con las bajas de la Fecha FIFA

Cruz Azul y Toluca se verán las caras en la jornada 10 del Apertura 2026 en un partido que podría cambiar los puestos más altos de la tabla general. Los cementeros se ubican en la quinta posición con 15 unidades, mientras que los Diablos lideran la Liga BBVA MX con 19 puntos. Sin embargo, se enfrentarán en un panorama totalmente distinto.

Como ya es de público conocimiento, la Liga BBVA MX no se pausó a pesar de estar en curso la fecha FIFA de septiembre y octubre, por lo que los equipos del balompié nacional tendrán que afrontar esta jornada sin sus seleccionados. En este contexto, Cruz Azul presenta tres bajas confirmadas, mientras que Toluca padeció cuatro bajas.

¿Qué jugadores de Cruz Azul se pierden el partido contra Toluca?

Kevin Mier fue convocado por Colombia, mientras que Erik Lira y Jeremy Márquez se encuentran con la Selección Mexicana. Son tres bajas que afectan líneas diferentes: la portería, el medio campo y el sector donde habitualmente participa Márquez.

Ante la ausencia de Mier, Andrés Gudiño apunta a ocupar el arco. Joel Huiqui también tendrá que decidir cómo reparte las tareas de Lira. Agustín Palavecino y Carlos Rodríguez permanecen disponibles, al igual que Andrés Montaño, quien puede ofrecer otra alternativa en la zona central.

El técnico reconoció que los convocados son importantes para su modelo de juego, aunque confía en los futbolistas que ingresarán en su lugar. La alineación dependerá, además, de la situación física de Carlos Rotondi y Amaury García, quienes llegaban al encuentro como dudas.

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Toluca pierde cuatro seleccionados para visitar a Cruz Azul

El equipo de Mohamed tendrá más ausencias por la Fecha FIFA. Jesús Gallardo y Everardo López fueron llamados por México; Federico Viñas está con Uruguay y Santiago Simón fue convocado por Argentina. El mayor desafío aparece en el costado izquierdo, donde el entrenador no podrá utilizar a Gallardo.

Brian García es una de las alternativas para cubrir ese espacio. Mohamed también deberá ajustar la defensa sin Everardo López, quien fue expulsado en la derrota 2-3 ante Santos Laguna. Su ausencia coincide con el llamado a la Selección Mexicana y con la tarjeta roja que recibió en la jornada anterior.

¿Cómo cambia el ataque de Toluca sin Federico Viñas?

La baja de Viñas modifica las opciones ofensivas del líder, pero Mohamed todavía cuenta con Paulinho y Alexis Vega. Viñas y el delantero portugués marcaron ante Santos; ahora el técnico deberá decidir quién acompaña a Paulinho o cómo reorganiza las posiciones detrás de él.

El medio campo también requiere atención. Simón no estará disponible y Franco Romero arrastra un problema de rodilla. Mohamed estimó que este último podría regresar después de la Fecha FIFA. Víctor Guzmán, quien sufrió una contractura antes del partido contra Santos, aparece como otra posible opción si consigue recuperarse.