Crys Dyaz, entrenadora personal: “Entrenar en ayunas no te ayuda a perder más grasa”

Entrenar en ayunas es una práctica que genera dudas entre quienes buscan perder grasa. La idea de que hacer ejercicio antes de desayunar ofrece mejores resultados puede parecer lógica, pero utilizar más grasa durante una sesión no significa necesariamente reducir más grasa corporal con el paso de las semanas.

Sobre este tema habló Crys Dyaz, entrenadora personal y fisioterapeuta, quien puso el foco en adaptar el ejercicio a cada persona. Su declaración permite revisar una creencia del fitness y distinguir lo que sucede durante el esfuerzo de los cambios que pueden observarse después de varias semanas de entrenamiento.

¿Qué dijo Crys Dyaz sobre entrenar en ayunas?

En una entrevista con AS, recogida en una publicación del 26 de octubre, la especialista afirmó: “Entrenar en ayunas no te ayuda a perder más grasa”. Su planteamiento contempla los objetivos, los horarios, el ejercicio del día anterior y la tolerancia digestiva de cada persona.

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Dyaz es CEO de CrysDyaz&Co y fue integrante de la selección española de natación. Actualmente, su centro la presenta como entrenadora personal y fisioterapeuta, dos áreas desde las que desarrolla su trabajo vinculado al ejercicio y la salud.

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¿Por qué quemar más grasa al entrenar no significa perder más grasa corporal?

La diferencia está en qué se mide. La oxidación de grasa describe su utilización como combustible durante el ejercicio. La pérdida de grasa corporal, en cambio, se refiere a una reducción de las reservas del organismo a lo largo del tiempo.

Una revisión publicada en el British Journal of Nutrition en 2016, con 27 estudios y 273 participantes, encontró mayor oxidación de grasa durante el ejercicio aeróbico en ayunas. Sin embargo, ese resultado no demuestra que la práctica produzca una mayor pérdida de grasa después de varias semanas.

Otro estudio, publicado en 2014, comparó a 20 mujeres durante cuatro semanas. Todas realizaron ejercicio aeróbico y siguieron una dieta diseñada para generar déficit calórico. Un grupo recibió un batido antes de entrenar y el otro después: ambos perdieron peso y grasa, sin diferencias significativas entre ellos.

El entrenamiento de fuerza es esencial para la salud física y mental

¿Es mejor entrenar antes o después de desayunar?

La evidencia no permite presentar el ayuno como una ventaja garantizada. Además, los resultados pueden variar según el tipo de entrenamiento: lo observado en ejercicio aeróbico no debe trasladarse automáticamente a una rutina de pesas.

Una revisión sobre entrenamiento de fuerza publicada en 2025 encontró un resultado favorable al ayuno en masa grasa, pero reunió únicamente cuatro estudios y tres tenían alto riesgo de sesgo. Tampoco detectó diferencias significativas en fuerza o hipertrofia muscular.

Por ello, la decisión de desayunar antes de entrenar requiere considerar el contexto individual. Saltarse el desayuno no asegura una mayor pérdida de grasa, y una diferencia en el combustible utilizado durante la sesión no basta para anticipar cómo cambiará la composición corporal.