Este es el calendario de miedo que se le viene a Chivas en el Clausura 2026

El equipo de Gabriel Milito ha sido uno de los tópicos a nivel nacional porque lo que no sucedía desde hace mucho tiempo, está ocurriendo. El conjunto rojiblanco es el único club que inició con paso perfecto y comenzaron a llover ideas del por qué esto es así. La gente dice que en febrero se verá si las Chivas son de verdad o su buen puntaje es por los equipos sencillos que les tocó en estas primeras fechas.

¿Cuál es el calendario de las Chivas en el mes de febrero?

La tarea se hizo por parte del Rebaño Sagrado. Sabiendo de la pausa que se avecinaba para los preparativos del conjunto tricolor en enero, el chiverio ganó sus primeros tres partidos del Clausura 2026. En la fecha uno le pegaron 2-0 al Pachuca, en la jornada 2 vencieron 0-1 a domicilio a Juárez y en la tercera fecha derrotaron 2-1 al Querétaro.

Con esto en mente, una parte de la afición indicó que esto sucedió así porque eran rivales “a modo”. Sin embargo, el equipo de Milito tiene claro a lo que juega y hoy por hoy es un equipo que plasma la idea de su estratega de manera muy efectiva. Por ello, las siguientes pruebas serán una excelente oportunidad de no dejar ninguna duda por resolver.

Aunque siguen otros dos equipos de media y baja tabla, posteriormente el calendario del Guadalajara tiene dos clásicos y dos equipos de primer nivel como siguientes enfrentamientos.

vs San Luis como visitantes - 1 de febrero

vs Mazatlán como visitantes - 6 de febrero

vs América como locales - 14 de febrero

vs Cruz Azul como visitantes - 21 de febrero

vs Toluca como visitantes - 28 de febrero

vs Atlas como visitantes - 7 de marzo

¿Qué jugadores de Chivas fueron convocados a la selección?

En los próximos días la Liga BBVA MX parará para que la selección tenga un par de partidos preparatorios. Y para esos encuentros fueron convocados 8 jugadores de las Chivas, pues Raúl Rangel, Bryan González, Richard Ledezma, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Armando González y Ángel Sepúlveda estuvieron en la lista de Javier Aguirre.

Allí muchos destacaron el caso de los dos mexicoamericanos, pues son perfiles de futbolistas que podrían dejar cosas interesantes a corto, mediano y largo plazo. Pero, hace muchos años que no se veía al Guadalajara siendo la base del tricolor… aunque el 2026 inició con esa tendencia.