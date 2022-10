¿Cuál es la canción oficial del Mundial y qué significa su letra?

La música es en la humanidad no solo una de las bellas artes, es lo que acompaña y matiza momentos de la vida, incluidos eventos deportivos, siendo las Copa del Mundo donde aparece esta manifestación. El Mundial de Qatar 2022 no es la excepción y una de las grandes propuestas es Ulayeh, compuesta e interpretada por Sebastian Yatra.

El músico, artista y cantante de origen colombiano, se dedicó a darle vida a esta gran pieza y en alianza con Azteca Deportes han promovido para Qatar 2022 la canción.

En ella, Yatra usa ritmos modernos mezclados con música árabe arraigada a la cultura qatarí. En cuanto a la letra, busca manifestar la necesidad de la constancia, determinación y lucha para alcanzar las metas, junto a un coro que se ha vuelto pegajoso.

Canción del Canal del Mundial de TV Azteca Deportes | Sebastián Yatra

Esta es la letra de la canción del Mundial, hecha por Sebastián Yatra

Parece la primera vez,

miro y me tiemblan los pies.

Pienso andar.

Me decía mi abuelo que no llegaste primero si no...





Si no usas el miedo para ganar,

si no te levantas les das la razón.

A esos que dicen que no, a esos que dicen que no,

esto sólo empieza.

Ula-ulayeh,

Ula-ulayeh,

si estas ready, párate.

Sal que ya llegué,

todo el mundo está de pie.

Ula-ulayeh,

ula-ulayeh,

ula-ulayeh,

si estás ready, párate.

Sal que ya llegué,

todo el mundo está de pie.

Me decía mi madre

que no ganan los cobardes.

Compartimos la emoción,

hazle caso al corazón.

Y así lo hice, por ti lo hice.

Llevas tu sangre donde vas,

tu lealtad es tu grandeza.

Lo dimos todo por llegar,

esto sólo empieza.

Ula-ulayeh,

Ula-ulayeh,

si estas ready, párate.

Sal que ya llegué,

todo el mundo está de pie.

Ula-ulayeh,

ula-ulayeh,

ula-ulayeh,

si estas ready, párate.

Sal que ya llegué

Todo el mundo está de pie

Ula-ulayeh,

si estás ready, párate.

Sal que ya llegué,

todo el mundo está de pie.

Ula-ulayeh,

ula-ulayeh,

ula-ulayeh,

si estás ready, párate.

Sal que ya llegué,

todo el mundo está de pie.