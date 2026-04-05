Así fue la primera vez que México no fue a una Copa Mundial de la FIFA; ¿culpa de los Estados Unidos?

Disputar una Copa Mundial de la FIFA es algo bastante especial en todos los sentidos. México había jugado el primer gran torneo internacional de la historia, pero para Italia 1934 fueron injustamente eliminados… por los Estados Unidos. El tricolor ya había ganado su boleto, pero la FIFA tomó una decisión más que cuestionable. Así fue la ocasión de un viaje a Italia que sí se hizo, pero no para jugar el Mundial que se llevó a cabo en derredor de la dictadura italiana.

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¿Por qué México no jugó la Copa del Mundo de la FIFA de Italia 1934?

Tras 4 años de espera, la FIFA tenía entre sus solicitudes para disputar el torneo en Italia, a 33 selecciones que querían jugar. Eso fue un cambio enorme tras las 13 que disputaron el primer Mundial en 1930. Ante eso, el contexto mexicano tenía al tricolor clasificado en sus eliminatorias, donde se incluyeron triunfos sobre Cuba y Haití.

Sin embargo, la decisión que cambió incluso la postura de la FIFA llegó gracias a que los Estados Unidos se inscribieron de manera tardía. El máximo regidor del futbol mundial aceptó su solicitud e hizo que estos dos se enfrentaran, pues se argumentó que México no compitió contra selecciones de Norteamérica.

Dado que no se encontró una sede neutral, la FIFA les hizo viajar a Roma y disputar un partido eliminatorio el 24 de mayo de 1934. Eso provocó que México hiciera un viaje que duró (según los reportes) entre 14 y 20 días. Viajaron en barco y luego en trenes hasta llegar a la capital italiana para buscar el segundo boleto de su historia mundialista.

¿Cómo se concretó la eliminación de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA de 1930?

Se indica que los jugadores llegaron sin preparación y kilos de más para pelear ante una dura selección que vio en Aldo Donelli al héroe de aquella eliminatoria. Los estadounidenses se llevaron el triunfo por 4-2 con tres tantos del nacido en Pensilvania, en lo que desde la perspectiva mexicana se vio como una injusticia, tras hacerles jugar por un boleto que ya habían ganado en la cancha.

Mundiales Perdidos:



Barco. Tren. Océano.



Un viaje interminable para jugar un solo partido.



México llegó hasta Roma en 1934 para disputar su pase al Mundial… Y lo perdió ante Estados Unidos.



Pero algunas derrotas también forman parte de la historia. #Italia34… pic.twitter.com/KCmlcJrtlt — Antonio Rosique (@Antonio_Rosique) March 3, 2026

Mientras tanto, tras su derrota en Roma, los seleccionados nacionales tuvieron que quedarse un mes jugando amistosos para costear sus gastos, pues el boleto de barco que les dieron era para salir 30 días después de aquel cierre de mayo de 1934.