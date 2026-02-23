Este es el listado histórico donde Chivas es el único en aparecer dos veces

El Club Deportivo Guadalajara se ha mostrado como el mejor equipo (al menos estadísticamente) del Clausura 2026 y gracias a sus primeras seis fechas, se instaló por segunda vez en un listado donde nadie más ha repetido. El primer semestre de las Chivas ha sido fenomenal y por eso aparece en dos ocasiones aquí por ganar seis partidos de manera consecutiva al hilo en el inicio de los campeonatos.

¿Chivas es el único equipo que ganó seis partidos al inicio del torneo?

No, aunque el Guadalajara aparece en dos ocasiones en este exclusivo listado, hay otros tres clubes que lograron un hito de ese tamaño. Chivas logró ese registro tras 45 años sin verlo en México (esto en 2010) y ahora lo consiguió de nueva cuenta 16 años después.

Irapuato - El legendario equipo fresero concretó este registro por primera vez en la temporada 1956-57. Vencieron 1-3 a Tampico, 3-0 a Cuautla, 3-1 a Necaxa, 1-2 a Monterrey y 1-0 al Oro. Ya en la séptima fecha cayeron 2-1 ante el Atlante.

Zacatepec - Una temporada después este club igualó el registro. Vencieron 1-0 al Atlante, 0-2 a Cuautla, 4-2 al Oro, 0-2 a Morelia, 2-0 al Atlas y 1-2 al América. Ya en la Fecha 7 empataron sin goles ante León.

América - Posteriormente llegaron los azulcremas en la temporada 1965-66 para vencer 2-0 al Atlas, 3-5 a Morelia, 4-1 a Cruz Azul, 0-2 al Atlante, 0-2 al Irapuato y 2-0 al León. Pero en la Jornada 7 perdieron 2-0 ante el Guadalajara.

Chivas - Este club consiguió sus primeros seis triunfos en el Bicentenario 2010 con un 3-1 contra Toluca, 1-3 ante Tigres, contra Tecos 3-2, contra Querétaro 0-2, ante Atlante 2-0 y contra los Tuzos 0-1.

Chivas - Pero el Guadalajara igualó la suma de 18 puntos de corrido gracias a sus victorias ante Pachuca (2-0), Juárez (0-1), Querétaro (2-1), San Luis (2-3), Mazatlán (1-2) y América (1-0).

¿Chivas es el equipo con mejor arranque de torneo de la historia?

La respuesta es sí, pues en el Torneo Bicentenario 2010 que está en el listado no se interrumpió con seis triunfos, sino en 8. Además de vencer a los clubes ya especificados, doblegaron 3-2 al Puebla y 2-0 al San Luis. Ya fue en la Jornada 9 donde Jaguares les goleó 4-0.