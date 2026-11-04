No imaginas cuál jugador de Club América es el mejor calificado por su rendimiento
Hay un futbolista del América que tiene mejor puntuación que el resto de futbolistas del equipo
Mientras Miguel Borja brilla con su cantidad de goles, Henry Martín está un paso por encima en la valoración estadística de Club América. El delantero mexicano aparece entre los tres futbolistas mejor calificados del Apertura 2026, de acuerdo con los registros de Statiskicks, con un promedio de 7.42.
Así como el América tiene un cierre de torneo muy complejo, el rendimiento de sus principales figuras será importante para afrontar los últimos compromisos. Henry Martín suma 10 goles y 3 asistencias en 13 partidos disputados.
Henry Martín brilla en el América
El atacante de 33 años ha tenido un papel importante en el torneo. En sus 13 apariciones, 12 como titular, acumula 1,020 minutos. Además, Henry registra 10 goles, con un promedio de 0.8 goles por encuentro. Su producción ofensiva también incluye 3 asistencias.
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Su mejor calificación en un partido fue de 9.0 frente a Necaxa, el 28 de septiembre. También consiguió valoraciones de 8.3 ante Santos Laguna, 8.0 contra FC Juárez y 7.9 frente a Toluca, según Sofascore.
Además, su rendimiento podría abrirle nuevamente las puertas de la Selección Mexicana. De acuerdo con información trascendida, Henry Martín estaría entre las alternativas para la convocatoria de noviembre de Rafael Márquez. Su última aparición con el combinado nacional fue en noviembre de 2024.
Las estadísticas completas de Henry Martín en el Apertura 2026
En el apartado ofensivo, Henry registra 9.11 goles esperados (xG), 2.2 remates y 1.5 tiros a puerta por partido. En la creación de juego suma 1.49 asistencias esperadas (xA), 4 ocasiones claras creadas y 1.9 pases clave por encuentro. Completa 12.8 pases precisos por partido, con un 64% de efectividad.
En defensa promedia 1.3 entradas y 1.4 balones recuperados por encuentro. También gana 5.5 duelos por partido, con una efectividad del 49%.
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Los 7 mejores jugadores del Apertura 2026
Henry Martín ocupa el tercer lugar de la clasificación de Statiskicks, por detrás de dos futbolistas de Guadalajara. Luis Romo encabeza el listado con 7.49, apenas una centésima por encima de Santiago Sandoval. Estos son los 7 jugadores mejor calificados del torneo:
- Luis Romo (Guadalajara): 7.49.
- Santiago Sandoval (Guadalajara): 7.48.
- Henry Martín (Club América): 7.42.
- Roberto Alvarado (Guadalajara): 7.39.
- Jeremy Márquez (Cruz Azul): 7.31.
- Érick Sánchez (Club América): 7.31.
- Alexis Vega (Toluca): 7.26.