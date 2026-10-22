Los nutricionistas coinciden: los 10 peores consejos sobre alimentación que debes evitar

El mundo de la comida puede ser abordado desde distintos frentes, por ello hoy es bueno conjuntar el tema de los alimentos y la salud. Aunque es cierto que en la actualidad las redes y el internet en general tienen miles de consejos sobre alimentación, no todo lo que se lee está avalado por un profesional. Por ello hoy se desmentirán 10 mitos sobre la comida que muchos se han creído como la verdad absoluta.

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¿Por qué se debe investigar todo acerca de consejos sobre alimentación?

Una de las grandes reflexiones que ha dejado el auge de la era digital es la sobreexposición a información que las personas viven todos los días. Redes sociales, blogs, sitios de internet, artículos especializados y en buena medida noticias falsas… abundan en diversos temas donde se incluyen los consejos sobre alimentación.

Por ello hoy se indicarán 10 consejos que los nutricionistas indican que están equivocados, por lo que si quieres una guía para comer sanamente, mejor acude con el apoyo de un profesional.

¿Cuáles son los consejos sobre alimentación que los nutricionistas indican como falsos?

1.- "La mejor dieta para desintoxicarte es la de los jugos" - Para empezar con los falsos consejos sobre alimentación se advierte que el cuerpo tiene un órgano que se especializa en eso, no se requiere una ayuda extra con la alimentación. Esto puede atraer mal humor y cansancio.

2.- “Lo que más importa es el ejercicio” - Aunque son el complemento perfecto, las rutinas de la mayoría de las personas no queman en absoluto todo lo que consumen. Entonces, es necesario aplicar rigurosamente ambas… si el deseo está enfocado en bajar de peso.

3.- “Come sí o sí 6 pequeñas comidas al día” - Hay estudios recientes que indican que no importa si comes 3 o 6 veces al día. La relevancia radica en la calidad de lo que comes y las rutinas de cada una de las personas.

4.- “El apio tiene calorías negativas” - Este es uno de los consejos sobre alimentación que solamente busca engañar a la gente. Se indica que hay alimentos que por sí solos, ayudan a quemar calorías. Pero eso no sucede con las calorías ya ingeridas, por lo que comer en exceso estos alimentos no hace diferencia.

5.- “Si tienes hambre, come chicle o bebe agua” - Aunque suene absurdo, cuando tengas hambre... come. Escoge alimentos saludables y raciones necesarias para que el hambre constante no sea un problema.

6.- “Todos los refrescos engordan, incluso los dietéticos” - Aunque no se recomienda consumir estos productos constantemente, se indica que los refrescos dietéticos incluso hacen que las personas se sientan más satisfechas.

7.- “Abandona el gluten” - De nueva cuenta se advierte acerca de los consejos sobre alimentación que no tienen fundamento. El gluten en sí, no engorda más que otras comidas, sino el exceso en el consumo de harinas. Por ello, puedes seguir con el gluten si lo mantienes en cantidades estándar.

8.- “Elimina los carbohidratos ya mismo” - Una correcta alimentación requiere de todos los grupos de alimentos. Cada caso es particular, por ello acude a la guía profesional.

9.- “Una cucharada de aceite de coco te ayudará a bajar de peso” - Aunque se presume - y es cierto - que el aceite de coco es saludable… pertenece al grupo de las grasas. Su aporte se consigue en frutas y verduras que no tienen grasas saturadas.

10.- “No comas NADA después de las 8 p. m.” - La cruda verdad en consejos sobre alimentación como estos, es que la hora no afecta las calorías de los alimentos. Aquí la clave es cenar alimentos ligeros cuando ya es tarde.