Estos son los IMPRESIONANTES datos de Javier Aguirre al frente del tricolor

Una de las sillas más calientes del entorno mexicano es la del seleccionador nacional. Nadie puede esconder que el proceso a Qatar fue realmente desgastante para el argentino, Gerardo Martino. Por ello, Javier Aguirre entiende perfectamente dónde está sentado. Y a nada de vivir otra Copa Mundial de la FIFA al frende de la Selección Mexicana, estas son sus estadísticas como estratega del equipo nacional mexicano.

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¿Cuál es el porcentaje de victorias de Javier Aguirre con México?

Siendo una figura bastante conocida en el entorno nacional, Javier gestó una trayectoria envidiable que inició desde su etapa como futbolista. Hoy que es estratega, ha pasado por muchos clubes y es de los pocos que ha dirigido en el futbol europeo. Ante eso, tres etapas con México llevan consigo bastantes estadísticas. Ahora, el enfoque está en tres rubros.

Así luce el porcentaje de victorias de México con Aguirre como su director técnico.

Efectividad contra todos los equipos - 62.30%

Efectividad contra equipos fuera del Top25 Ranking FIFA - 74.40%

Efectividad contra equipos dentro del Top25 Ranking FIFA - 46.70%

Es decir, en general los resultados con Javier Aguirre como técnico de México se han visto envueltos en buenas cifras. Sin embargo, queda claro que enfrentarse a selecciones top del mundo, es una cuenta que en general el seleccionado azteca debe resolver.

#DatoSK | La efectividad de México versus EQUIPOS TOP ha sido más baja (46.7%) que cuando se enfrentan a equipos en puestos más bajos del Ranking FIFA (74.6%). pic.twitter.com/YoOKjsCmgl — Statiskicks (@statiskicks) March 30, 2026

¿Cuáles son las estadísticas de Javier Aguirre en la Copa Mundial de la FIFA?

La realidad es que pocos pueden presumir de dirigir 3 mundiales. Ahora, Aguirre está cerca de ser parte del club de técnicos destacados en toda la historia del deporte. Por ello, sus estadísticas en mundiales son las siguientes.