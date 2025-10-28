¿Cuándo llega el evento de Los Simpson a Fortnite? Esto es lo que se sabe

¡Todo se ha esclarecido al fin! Después de mucho tiempo de espera, y de un sinfín de rumores al respecto, finalmente se ha dado a conocer la fecha exacta respecto a la llegada de Los Simpson a Fortnite. Si quieres conocer más detalles en torno a esta situación, entonces quédate con nosotros.

La familia amarilla, considerada una de las más populares de todos los tiempos, estará en un juego que ha sobresalido por su fama en la última década. Es así como la colaboración entre Los Simpson y Fortnite es una completa realidad, motivo por el cual aquí conocerás cuándo se llevará a cabo esta.

¿Cuándo aparecerán Los Simpson en Fortnite?

Fue la misma agencia de videojuegos quien dio a conocer de manera oficial que Fornite contará con los skins de los principales personajes de Los Simpson, entre ellos Homero, Lisa, Bart y Marge. Además, se supo que el mapa del juego se convertirá en Springfield, lugar de donde son estos llamativos seres.

Dicho lo anterior, la llegada oficial de Los Simpson a Fornite se realizará este sábado 1 de noviembre del 2025 en punto de las 11 de la mañana, tiempo Este de Estados Unidos. Además, los desarrolladores Kang y Koos han dicho que los extraterrestres de este programa brindarán un mensaje que podría “cambiar las cosas”.

EL PASE DE LOS SIMPSONS EN FORTNITE:



- Homero

- Marge

- Ned

- Bananin

- Palito de Pescado



Con ello, las filtraciones y la cinemática que han circulado en internet en estos últimos días podrían tener un toque de razón, por lo que se espera que todas estas se cumplan de cara al próximo fin de semana y que millones de usuarios disfruten de esta mágica colaboración.

¿Cuántas temporadas llevan Los Simpson al aire?

Al momento de esta nota, Los Simpson cuentan con un total de 34 temporadas y más de 750 capítulos, aunque se espera que la serie llegue hasta la temporada 40. Parte de su éxito en México se debió a los increíbles actores de doblaje que la trama tuvo, mismos de los cuales algunos se conservan hasta el día de hoy.