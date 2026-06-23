Nicolas Cage llega a la Temporada 4 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone

Cuando creíamos que ya habíamos vistos todo, Call of Duty volvió a elevar el nivel de las colaboraciones, tal es el caso que este 22 de junio Activision anunció el lanzamiento de la Temporada 4 Recargada para sus juegos: Black Ops 7 y Warzone, que contarán con el increíble aterrizaje del actor Nicolas Cage.

💥🎮 ¡Nicolas Cage llega a Call of Duty!



El icónico actor Nicolas Cage se unirá a Black Ops 7 y Warzone como nuevo operador, llevando todo su carisma y estilo único al campo de batalla. 🔥⚔️



Prepárate para desplegarte con una de las estrellas más reconocidas de Hollywood. 😎💣 pic.twitter.com/HY67JT06DB — TV Azteca Esports (@TVAztecaEsports) June 22, 2026

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La Temporada 4 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone, disponible el próximo 25 de junio a las 9:00 a.m. PT en todas las plataformas. El contenido de mitad de temporada trae novedades en cada frente: desde la nueva Operación King Killer en Endgame hasta el mapa japonés Kowakujō en Zombies, pasando por Zenith y el regreso de Launch en Multijugador, además de la vuelta del Champion’s Quest en Warzone. Todo acompañado por el Pase de Evento, liderado por el icónico Nick Cage como operador jugable.

La experiencia cooperativa PvE de Endgame alcanza un nuevo clímax con la llegada del Acto IV. Los escuadrones deberán infiltrarse en Avalon para destruir el Central Command Node de The Guild, enfrentando misiones de alto riesgo y recompensas exclusivas.

El multijugador se expande con escenarios que combinan lujo, caos y nostalgia. Desde el nuevo mapa Zenith hasta el regreso del clásico Launch, cada enfrentamiento ofrece un reto diferente, acompañado de modos que ponen a prueba la versatilidad de los jugadores.

Call of Duty: Black Ops 7 — ¿El renacer de la saga? | AZE Review

La saga de los no-muertos se adentra en un castillo feudal japonés rodeado de volcanes y fuego. Kowakujō introduce enemigos sobrenaturales, trampas espectrales y una nueva Arma Mística, todo enmarcado en una misión épica para liberar al último Shadowsmith.

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Nuevo mapa basado en rondas: Kowakujō, castillo feudal japonés rodeado de volcanes en el Dark Aether.

Contenido general: Armas, eventos y tienda de la Temporada 4 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone

La Temporada 4 Recargada amplía el arsenal y la progresión con nuevas armas, eventos temáticos y bundles espectaculares. Desde el regreso del Fusil de Asalto AN-94 hasta el Executioner’s Duet, pasando por el Pase de Evento de Nick Cage y paquetes Mastercraft, cada jugador encontrará nuevas formas de personalizar su experiencia.