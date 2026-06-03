Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone se preparan para una ofensiva total con la Temporada 4

La narrativa de esta temporada continúa los acontecimientos de Endgame, donde la organización The Guild se encuentra cada vez más cerca de desplegar el peligroso virus Karma. Mientras las fuerzas de JSOC intentan detener la amenaza, los jugadores se verán inmersos en nuevas operaciones cooperativas que ampliarán la historia y ofrecerán desafíos inéditos en Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone.

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Uno de los grandes atractivos será la llegada de la Operación Rompemuros, una misión PvE donde los escuadrones deberán infiltrarse en Avalon para destruir un centro de mando enemigo antes de que sea demasiado tarde. Esta actividad incluirá recompensas exclusivas, camuflajes animados y nuevas mecánicas como el sistema de Prestigio de Operador.

En el apartado multijugador, Black Ops 7 suma cinco mapas entre escenarios inéditos y remasterizaciones. Desde el lanzamiento estarán disponibles Liminal, Primetime y el regreso de Vertigo, mientras que Zenith y Launch llegarán durante la mitad de temporada. También debutarán modos especiales como Black Ops Clásico, Juego de Armas con Proyectos y el regreso de intensas partidas de Tiroteo.

Para los amantes del competitivo, el sistema Ranked Play recibe una renovación completa. Ahora los jugadores podrán seguir su progreso mediante un sistema de clasificación transparente, eliminando el tradicional MMR oculto y ofreciendo recompensas exclusivas según el rango alcanzado.

El modo Zombies tampoco se queda atrás. La Temporada 4 introduce Carrera Rebelde, una experiencia roguelite donde los jugadores enfrentarán oleadas de enemigos y jefes especiales mientras desbloquean mejoras permanentes. Además, el clásico Nuked Survival y el nuevo mapa Kowakujō expandirán aún más la oferta cooperativa.

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Por su parte, Warzone recupera uno de los mapas favoritos de los fans: Torreón de la Fortuna. El escenario regresa con nuevas áreas, mejoras visuales y soporte para las mecánicas avanzadas de movimiento. También llegarán modos masivos como Choque 52v52 y nuevas funciones tácticas que prometen cambiar la dinámica de cada partida.

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La actualización también incorpora nuevas armas como el KRS-7.62, el subfusil CBRS-3 y el regreso del icónico AN-94. Todo esto estará acompañado por un Pase de Batalla con más de 100 recompensas y un nuevo operador llamado Leon Rook.

Con una enorme cantidad de contenido para todos los modos de juego, la Temporada 4 apunta a convertirse en una de las actualizaciones más ambiciosas en la historia reciente de Call of Duty, ofreciendo nuevas razones para que millones de jugadores regresen al campo de batalla a partir del 4 de junio.