¿Cuándo regresan los niños a la escuela tras las vacaciones de Semana Santa?

Uno de los periodos más felices para los niños y adolescentes de México y gran parte del mundo es la Semana Santa, 14 días de vacaciones donde pueden disfrutar y salir de viaje con la familia para olvidarse por un tiempo de los deberes escolares. Sin embargo, todo lo que sube debe de bajar, y los millones de vacacionistas deberán volver a las aulas a inicios de abril para continuar construyendo su futuro. El periodo de asueto comenzó el lunes 25 de marzo.

De momento, muchos de los lugares que suelen atraer turistas se encuentran repletos de personas con deseos de pasar un buen rato, tal es el caso en algunas playas del país y los cientos de pueblos mágicos regados a lo largo y ancho de la República Mexicana. Habrá quienes simplemente prefieran quedarse en casa para descansar y disfrutar de la compañía, sin tener que desembolsar cantidades considerables de dinero.

Para la gente que sigue trabajando durante estos días, el hecho de que los niños no estén en la escuela significa una ventaja porque los trayectos se vuelven más fáciles de realizar, puesto que no hay gran cantidad de autos circulando. Para algunos padres de familia, no obstante, significa un lindo problema; tienen a los hijos cerca pero la situación puede llegar a ser caótica por momentos.

¿Cuándo vuelven los niños a la escuela tras Semana Santa?

El calendario de la SEP marca que las vacaciones de Semana Santa para los niños y adolescentes del nivel básico llegan a su fin el próximo lunes 8 de abril, fecha en que deberán reportarse a sus respectivas escuelas con el objetivo de culminar de la mejor manera el ciclo. La última vez que la mayor parte de los estudiantes se hicieron presentes en las aulas fue el pasado viernes 22 de marzo.

¿A dónde suele ir la gente en Semana Santa?

México ofrece una gran variedad de destinos para vacacionar durante la Semana Santa, pero desde hace mucho tiempo existen lugares que la mayoría de la gente suele preferir por encima de otros. Entre los más visitados se encuentran Acapulco, Veracruz, Oaxaca y la Riviera Maya.

