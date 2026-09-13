Cuándo vuelve a jugar el América: su próximo partido será el Clásico Nacional ante Chivas

El Club América volverá a jugar el próximo sábado 19 de septiembre, cuando reciba a Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional. El encuentro corresponde a la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y está programado para iniciar a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

El equipo dirigido por Guillermo Almada deberá dar vuelta la página rápido, ya que viene de sufrir una dura derrota por 4-3 en el Clásico Joven ante Cruz Azul. Mientras tanto, el Guadalajara aún deberá afrontar su partido correspondiente a la jornada 8, donde recibirá a Pumas en el Estadio Akron en busca de quedarse con el liderato momentáneo.

Cómo llegará el América al Clásico Nacional

Las Águilas tendrán seis días de preparación después de caer por 4-3 ante Cruz Azul en el Clásico Joven. Fue la primera derrota del equipo dirigido por Guillermo Almada en el Apertura 2026 y dejó al conjunto azulcrema con 16 puntos, producto de cinco victorias, un empate y una derrota.

América viene de caer en el Clásico Joven|Crédito: @ClubAmerica / X

América perdió el liderato debido a la diferencia de goles y quedó momentáneamente en la segunda posición, por detrás de Toluca. Cabe destacar que la tabla todavía puede recibir modificaciones en la zona alta. Si Chivas logra derrotar a Pumas, se colocará como el nuevo líder del Apertura 2026.

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Además del resultado adverso, el cuerpo técnico deberá revisar el estado de Dagoberto Espinoza. El lateral abandonó el encuentro ante La Máquina después de presentar molestias en la rodilla izquierda, por lo que su disponibilidad para enfrentar al Guadalajara dependerá de los estudios médicos.

La buena noticia fue el debut de Miguel Borja, jugador que logró anotar en su primera aparición con el combinado azulcrema. El colombiano ingresó desde el banco y marcó el 4-3 en los minutos finales, por lo que podría pelear por un lugar como titular en el Clásico Nacional.

Crédito: Mexsport

Cómo está el historial reciente entre América y Chivas

Chivas llega con ventaja en los antecedentes más recientes del Clásico Nacional. El Guadalajara ganó los últimos dos enfrentamientos de Liga BBVA MX: se impuso por 2-1 en el Apertura 2025 y volvió a vencer por 1-0 en el Clausura 2026.

El último duelo se disputó el 14 de febrero en el Estadio Akron. Armando “Hormiga” González, hoy jugador del Olympiacos de Grecia, anotó el único gol del partido y le entregó los tres puntos al equipo rojiblanco.

Si se toman en cuenta los últimos cinco enfrentamientos oficiales, incluidos los partidos de la Copa de Campeones de la Concacaf, Chivas registra tres victorias, América una y solamente se produjo un empate. El único triunfo azulcrema dentro de este periodo fue la goleada por 4-0 de marzo de 2025, resultado que le permitió eliminar al Guadalajara del torneo internacional.

En cuanto exclusivamente a la Liga BBVA MX, América no derrota al Rebaño desde el 14 de septiembre de 2024. En aquella oportunidad, Ramón Juárez marcó el gol del triunfo por 1-0. Por esta razón, las Águilas no solo buscarán recuperarse de la caída ante Cruz Azul, sino también terminar con una racha de tres Clásicos Nacionales de liga sin vencer.