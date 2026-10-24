Quién es Marigona Gona, la modelo que comenzaron a vincular con la Hormiga González en Grecia

En estos últimos días, Marigona Gona comenzó a llamar la atención del público mexicano. Todo empezó cuando decidió compartir un carrusel de fotos en redes sociales dedicado exclusivamente a Armando ‘Hormiga’ González, delantero de Olympiacos. A continuación, te contamos de quién se trata y si en verdad tiene una relación cercana con el goleador mexicano.

¿Quién es Marigona Gona, la aficionada de Olympiacos vinculada a la Hormiga González?

Marigona Gona es una modelo y creadora de contenido nacida en Kosovo. Según los registros, cumplirá 26 años en el próximo mes de noviembre y un dato curioso es que estudió enfermería en Alemania, lugar donde vivió gran parte de su vida ya que su familia abandonó su país de origen debido a la inestabilidad que existía en su nación.

Ella es gran aficionada del Olympiacos y, si bien es cierto que su carrera no estaba enfocada en las redes sociales, su salto a la fama se dio en noviembre de 2024. La joven apareció en las gradas durante un partido de basquetbol entre el conjunto griego y ASVEL Villeurbanne, correspondiente a la Euroliga, en el Estadio de la Paz y la Amistad.

|Crédito: @gonnaaaam7 / IG

En aquella ocasión, las cámaras de la televisión la enfocaron por apenas cuatro segundos, tiempo que fue suficiente para que captara la atención de todos los aficionados que se encontraban mirando el encuentro. Desde ese momento, Gona comenzó a ganar miles de seguidores en redes sociales y su popularidad le abrió las puertas al mundo del modelaje.

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En estos momentos, la modelo cuenta con casi 350 mil seguidores en Instagram y, tras haber realizado una publicación en honor a la Hormiga González, su fama sigue en aumento. Muchos interpretaron este guiño de Gona como un coqueteo hacia el delantero mexicano, sin embargo, la influencer tendría pareja.

¿Marigona Gona está soltera?

Pese a que muchos la vincularon con la Hormiga González, la modelo mantendría una relación amorosa con Nikolaos Papanikolaou, un empresario griego que se dedica a la compra-venta de oro y joyas.

En marzo de 2026, Marigona habló de su relación con Nikos en el programa To Proino, de ANT1, y negó los rumores de una posible separación. La influencer explicó que llevan casi nueve años juntos y que él la había animado a hacer pública su cuenta de Instagram. Sin embargo, no se sabe si en la actualidad aún sigue manteniendo su relación de pareja.