¿Cuándo vuelve a jugar México en el Preolímpico Sub 20 de la Concacaf?

La Selección Mexicana Sub 20 que juega en el torneo Preolímpico de la Concacaf, busca tener paso perfecto en la fase de grupos, e instalado en el Grupo B del torneo que apunta a Los Angeles 2028 alistan su próximo partido.

México ahora tiene este viernes 31 de julio por la tarde, un partido en contra de Guatemala en el que sellaría su liderato del sector luego de lo hecho en días pasados ante Antigua y Barbuda, y en contra de Costa Rica.

¿Cuáles fueron los resultados de México en el Preolímpico de la Concacaf durante la primera y segunda jornada?

México se enfrentó en el arranque de esta aventura ante Antigua y Barbuda, venciendo por un sólido 3-0 con goles de Camberos, Valenzuela y Sandoval el 24 de julio.

Aquel fue un partido en el que batallaron también con el rival por las 13 faltas que cometieron y las cinco tarjetas amarillas que cayeron para el rival del cuadro azteca.

El 27 de julio tocó el turno de enfrentar a Costa Rica y México ganó por 0-2 lo que los puso en la cima del torneo que otorga dos boletos para los Juegos Olímpicos, pero que al final solo dará un pasaporte.

¿Por qué solo entrega un boleto el Preolimpico de la Concacaf 2026?

Para Concacaf los Juegos Olímpicos entrega dos boletos, sin embargo Estados Unidos al ser el organizador con Los Angeles 2028 tiene un boleto asegurado.

El otro boleto lo ganará el campeón o en su defecto el equipo que llegue a la Final contra Estados Unidos.

Fecha, hora y estadio del próximo partido de México en el Preolímpico de la Concacaf 2026

México va contra Guatemala este viernes 31 de julio en su tercer partido de fase de grupos, el cual se celebrará a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El partido es relevante para seguir con el proceso y expresar en la cancha lo que el entrenador Alex Diego busca implementar, aunque el equipo azteca ya está calificado a los Cuartos de Final, etapa en la que avanzan los dos mejores de cada uno de los tres grupos y dos más que corresponde a los mejores ’tercer lugar’.

México tiene muy claro que el objetivo es llegar a la final del Preolímpico para luchar por ese boleto a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, pues es un torneo en el que existen buenos y positivos antecedentes.

Por ello no se permitirán relajarse ante Guatemala más allá de que sea un partido de trámite.