Agenda oficial de la transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que podrás ver EN VIVO y GRATIS hoy lunes 27 de julio

Sigue las acciones deportivas de la Delegación de México este lunes 27 de julio desde las 7:00 horas, tiempo del centro de México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde los atletas aztecas buscarán incrementar el número de medallas.

Los mexicanos tendrán acción en:

Ajedrez

Arquería

Bádminton

Básquetbol, donde el equipo nacional enfrentará al conjunto de República Dominicana a las 18:30 horas

Boliche

Ciclismo de pista

Esquí acuático

Gimnasia rítmica, en clasificación individual y por equipo en femenil y varonil

Gimnasia de trampolín

Golf

Hockey sobre pasto

Ráquetbol

Remo

Rugby 7

Sóftbol: México vs Cuba en la categoría femenil a las 15:00 horas

Surf

Taekwondo

Tenis

Voleibol: El conjunto azteca varonil enfrenta a República Dominicana a las 18:00 horas.

Después de tres días de actividad oficial, México domina el medallero con la obtención de 18 preseas de oro, 16 de plata y 13 de bronce, seguido por Cuba que ha cosechado siete metales dorados.

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