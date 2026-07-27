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Agenda oficial de la transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que podrás ver EN VIVO y GRATIS hoy lunes 27 de julio

Sigue las acciones deportivas de la Delegación de México este lunes 27 de julio desde las 7:00 horas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Softbol México
|MEXSPORT

Escrito por: Fernando Campos

Sigue las acciones deportivas de la Delegación de México este lunes 27 de julio desde las 7:00 horas, tiempo del centro de México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde los atletas aztecas buscarán incrementar el número de medallas.

Los mexicanos tendrán acción en:

  • Ajedrez
  • Arquería
  • Bádminton
  • Básquetbol, donde el equipo nacional enfrentará al conjunto de República Dominicana a las 18:30 horas
  • Boliche
  • Ciclismo de pista
  • Esquí acuático
  • Gimnasia rítmica, en clasificación individual y por equipo en femenil y varonil
  • Gimnasia de trampolín
  • Golf
  • Hockey sobre pasto
  • Ráquetbol
  • Remo
  • Rugby 7
  • Sóftbol: México vs Cuba en la categoría femenil a las 15:00 horas
  • Surf
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Voleibol: El conjunto azteca varonil enfrenta a República Dominicana a las 18:00 horas.

Después de tres días de actividad oficial, México domina el medallero con la obtención de 18 preseas de oro, 16 de plata y 13 de bronce, seguido por Cuba que ha cosechado siete metales dorados.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.

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