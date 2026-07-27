Agenda oficial de la transmisión de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 que podrás ver EN VIVO y GRATIS hoy lunes 27 de julio
Sigue las acciones deportivas de la Delegación de México este lunes 27 de julio desde las 7:00 horas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Sigue las acciones deportivas de la Delegación de México este lunes 27 de julio desde las 7:00 horas, tiempo del centro de México, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en donde los atletas aztecas buscarán incrementar el número de medallas.
Los mexicanos tendrán acción en:
- Ajedrez
- Arquería
- Bádminton
- Básquetbol, donde el equipo nacional enfrentará al conjunto de República Dominicana a las 18:30 horas
- Boliche
- Ciclismo de pista
- Esquí acuático
- Gimnasia rítmica, en clasificación individual y por equipo en femenil y varonil
- Gimnasia de trampolín
- Golf
- Hockey sobre pasto
- Ráquetbol
- Remo
- Rugby 7
- Sóftbol: México vs Cuba en la categoría femenil a las 15:00 horas
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Voleibol: El conjunto azteca varonil enfrenta a República Dominicana a las 18:00 horas.
Después de tres días de actividad oficial, México domina el medallero con la obtención de 18 preseas de oro, 16 de plata y 13 de bronce, seguido por Cuba que ha cosechado siete metales dorados.
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¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
No te pierdas de la actividad de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de la señal de Azteca Deportes Network y de forma totalmente gratuita en las plataformas digitales y en el sitio web oficial de Azteca Deportes.