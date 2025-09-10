VALORANT Champions 2025 en París: todo listo para la gran batalla antes del salto a Shanghái en 2026

El VALORANT Champions 2025 encenderá las luces de París para recibir la cúspide del competitivo de Riot Games. Tras meses de intensas ligas internacionales y clasificatorios, los mejores equipos del mundo se enfrentan en la capital francesa en busca del ansiado trofeo.

La edición 2025 reunirá a 16 equipos, divididos en dos caminos de clasificación: ocho obtuvieron su boleto directo al quedar entre los dos primeros en sus ligas internacionales, mientras que los otros ocho llegaron gracias a la acumulación de puntos a lo largo de la temporada.

El torneo se disputará en dos etapas. La fase de grupos (12 al 22 de septiembre) contará con un formato de doble eliminación, donde los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán. Posteriormente, los Playoffs (25 de septiembre al 5 de octubre) se jugarán en un bracket de doble eliminación al mejor de tres, con excepción de las dos series finales, que serán al mejor de cinco.

Además de la acción en el servidor, los fans podrán participar en los renovados Pick’Ems, elegir facciones junto a creadores de contenido y competir por recompensas exclusivas. También se confirmó la colección Champions 2025, disponible en la tienda, y drops especiales como el título OUI, CHEF, el grafiti Disparo de pan y la tarjeta de jugador Zona de exclusión aérea: París.

Como cada año, se elegirá un MVP del torneo, quien recibirá un brazalete único diseñado en colaboración con Good Art.

Con París como escenario y Shanghái confirmado como sede en 2026, el Champions 2025 promete ser un evento histórico para VALORANT y su comunidad global.

