Hollow Knight: Silksong rompe récord histórico en Steam

El regreso al universo de Hallownest está arrasando en todo el mundo. Hollow Knight: Silksong, la secuela del aclamado título de Team Cherry, registró más de 500,000 jugadores conectados al mismo tiempo en Steam, en su primer día de lanzamieno; un récord que lo coloca entre los estrenos más grandes de 2025.

Este logro confirma el enorme entusiasmo de la comunidad, que llevaba años esperando el lanzamiento del juego. Con Hornet como protagonista, nuevas mecánicas de combate y un mapa aún más vasto, Silksong ha logrado capturar tanto a veteranos del original como a nuevos jugadores atraídos por su estilo artístico y dificultad desafiante.

Hollow Knight: Silksong rompiendo también el internet

El ánimo de la fanaticada por tener el juego causó que los servidores tuvieran diferentes errores y caídas por el cúmulo de usuarios que intentaron comprarlo. Hollow Knight: Silksong se posiciona como el uno en la siguiente gala de premiaciones como The Game Awards y aunque este años nos ha regalado muchos t´titulos interesantes este en el género de Indie la va a romper.

Más allá de las cifras, el impacto de este lanzamiento también se refleja en las redes sociales, donde miles de jugadores comparten clips, descubrimientos y teorías sobre los secretos escondidos en el mundo de Pharloom.

Con este arranque explosivo, Hollow Knight: Silksong no solo se perfila como uno de los mejores juegos del año, sino que también reafirma el poder de los indies en la industria del gaming.