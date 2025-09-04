deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Esports
Nota

Hollow Knight: Silksong rompe récord histórico en Steam

El esperado metroidvania no solo cumplió las expectativas: Hollow Knight: Silksong alcanzó récord histórico de jugadores simultáneos en Steam, marcando un nuevo hito para su género

Hollow Knight: Silksong
Raúl Núñez
Esports
Compartir

El regreso al universo de Hallownest está arrasando en todo el mundo. Hollow Knight: Silksong, la secuela del aclamado título de Team Cherry, registró más de 500,000 jugadores conectados al mismo tiempo en Steam, en su primer día de lanzamieno; un récord que lo coloca entre los estrenos más grandes de 2025.

Te puede interesar: Septiembre 2025: cargado de estrenos imperdibles en el mundo gamer

Este logro confirma el enorme entusiasmo de la comunidad, que llevaba años esperando el lanzamiento del juego. Con Hornet como protagonista, nuevas mecánicas de combate y un mapa aún más vasto, Silksong ha logrado capturar tanto a veteranos del original como a nuevos jugadores atraídos por su estilo artístico y dificultad desafiante.

Hollow Knight: Silksong rompiendo también el internet

El ánimo de la fanaticada por tener el juego causó que los servidores tuvieran diferentes errores y caídas por el cúmulo de usuarios que intentaron comprarlo. Hollow Knight: Silksong se posiciona como el uno en la siguiente gala de premiaciones como The Game Awards y aunque este años nos ha regalado muchos t´titulos interesantes este en el género de Indie la va a romper.

Más allá de las cifras, el impacto de este lanzamiento también se refleja en las redes sociales, donde miles de jugadores comparten clips, descubrimientos y teorías sobre los secretos escondidos en el mundo de Pharloom.

Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review

Te puede interesar: Lo probamos, nos gustó. Acá más detalles del nuevo Sonic Racing: CrossWorlds

Con este arranque explosivo, Hollow Knight: Silksong no solo se perfila como uno de los mejores juegos del año, sino que también reafirma el poder de los indies en la industria del gaming.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
Thumbnail
Esports
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
Thumbnail
Esports
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review
Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 está de vuelta: ¿El mejor juego de skate de la historia? | Aze Review
Thumbnail
Esports
College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review
Everness to Everness
Esports
¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness
Thumbnail
Esports
Sandra del Castillo, Marketing Manager de Rainbow Six Mobile: habla sobre el lanzamiento del juego
×
×