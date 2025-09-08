Fortnite Global Championship 2025: coronación, anuncios millonarios y un público encendido en Francia

El pasado fin de semana, Francia fue el epicentro de la escena competitiva de Fortnite. En Lyon-Décines se celebró el Fortnite Global Championship 2025, evento que reunió a jugadores provenientes de más de 20 países y que cerró con un espectáculo a la altura de su comunidad.

La gloria quedó en manos del trío formado por Queasy, SwizzY y Merstach, quienes se consagraron campeones mundiales tras un torneo cargado de emoción y partidas de alto nivel. Su triunfo no solo los coloca en la cima de la escena internacional, sino que refuerza el dominio europeo dentro del competitivo de Fortnite.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí. Epic Games aprovechó la ocasión para anunciar nuevas iniciativas que marcarán el rumbo del ecosistema competitivo. Entre ellas destaca una nueva serie de torneos para dispositivos móviles, que repartirá $1 millón de dólares en premios y que promete abrir la puerta a una generación de jugadores emergentes en la plataforma más accesible del mundo.

El calendario competitivo también se expandirá con dos nuevas incorporaciones de peso: el FNCS Mid-Season LAN, que permitirá medir fuerzas a mitad de temporada, y la Reload Elite Series LAN, diseñada para elevar la intensidad de la competencia en formato presencial.

Con una asistencia de casi 10,000 fanáticos, que abarrotaron la arena con entradas agotadas, el Fortnite Global Championship 2025 no solo celebró a sus nuevos campeones, sino que reafirmó la solidez y proyección internacional de su escena.