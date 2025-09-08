deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Esports
Nota

Fortnite Global Championship 2025: coronación, anuncios millonarios y un público encendido en Francia

El campeonato mundial de Fortnite concluyó en Lyon-Décines con la victoria del trío europeo Queasy, SwizzY y Merstach. Además, Epic Games aprovechó la ocasión para anunciar un torneo móvil con bolsa de $1 millón de dólares y nuevas competencias LAN, frente a casi 10,000 aficionados que llenaron la arena

Fortnite Global Championship 2025
Raúl Núñez
Esports
Compartir

El pasado fin de semana, Francia fue el epicentro de la escena competitiva de Fortnite. En Lyon-Décines se celebró el Fortnite Global Championship 2025, evento que reunió a jugadores provenientes de más de 20 países y que cerró con un espectáculo a la altura de su comunidad.

Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review

Te puede interesar: EA Sports FC 26 presenta a las estrellas mejor calificadas antes de su estreno

La gloria quedó en manos del trío formado por Queasy, SwizzY y Merstach, quienes se consagraron campeones mundiales tras un torneo cargado de emoción y partidas de alto nivel. Su triunfo no solo los coloca en la cima de la escena internacional, sino que refuerza el dominio europeo dentro del competitivo de Fortnite.

Sin embargo, las sorpresas no terminaron ahí. Epic Games aprovechó la ocasión para anunciar nuevas iniciativas que marcarán el rumbo del ecosistema competitivo. Entre ellas destaca una nueva serie de torneos para dispositivos móviles, que repartirá $1 millón de dólares en premios y que promete abrir la puerta a una generación de jugadores emergentes en la plataforma más accesible del mundo.

Te puede interesar: Hollow Knight: Silksong rompe récord histórico en Steam

El calendario competitivo también se expandirá con dos nuevas incorporaciones de peso: el FNCS Mid-Season LAN, que permitirá medir fuerzas a mitad de temporada, y la Reload Elite Series LAN, diseñada para elevar la intensidad de la competencia en formato presencial.

Con una asistencia de casi 10,000 fanáticos, que abarrotaron la arena con entradas agotadas, el Fortnite Global Championship 2025 no solo celebró a sus nuevos campeones, sino que reafirmó la solidez y proyección internacional de su escena.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Una exploción de colores, si no cooperas no juegas: Popucom | Aze Review
Thumbnail
Esports
F1 25: ¿El MEJOR simulador de Fórmula 1 de EA?
Thumbnail
Esports
VALE la pena jugar Demon Slayer: The Hinokami Chronicles 2 por esto | AZE Review
Thumbnail
Esports
Rainbow Six: Mobile el título táctico ya está en todos lados ¿Vale la pena? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 está de vuelta: ¿El mejor juego de skate de la historia? | Aze Review
Thumbnail
Esports
College Football 26 ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! ¿Vale la pena? Reseña en español | Aze Review
Everness to Everness
Esports
¿GTA de ANIME? Probamos la beta de Neverness to Everness
Thumbnail
Esports
Sandra del Castillo, Marketing Manager de Rainbow Six Mobile: habla sobre el lanzamiento del juego
×
×