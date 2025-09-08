¿Cuántas victorias y derrotas lleva Penta en la WWE hasta ahora?

El 2025 de Penta, luchador mexicano que ha escalado las fronteras, ha sido un auténtico vaivén de acuerdo con los expertos en la materia. Su debut en la WWE ha dejado bastante de qué hablar, motivo por el cual luce interesante conocer cuántas victorias y derrotas lleva en esta compañía de Wrestling.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Después de alcanzar la fama nacional a través del personaje de Pentagón Jr en la AAA, así como de disfrutar de otros combates en territorio norteramericano, finalmente Penta logró un acuerdo laboral con la WWE, lo cual lo convierte en uno de los rostros latinos más importantes de la actualidad.

¿En dónde nació y cuántos años tiene Penta?

Nacido en Ecatepec, Estado de México, el 26 de febrero de 1985, Penta es un luchador mexicano que cuenta con 40 años de edad y que se ha consolidado como uno de los rostros más importantes de la WWE gracias al espectacular personaje que tiene, mismo que se ha ganado el cariño de los fanáticos del wrestling.

¿Cuándo firmó Penta con la WWE?

Fue a inicios de este año cuando Penta firmó con la WWE luego de desvincularse de AEW. De hecho, el debut del luchador mexicano se dio una semana después del inicio de RAW en una reconocida plataforma de streaming, lo cual causó un espectáculo sin igual considerando, además, que logró su primera victoria ante Chad Gable.

¿Cuántas victorias y derrotas tiene en la WWE?

Para efectos prácticos, las estadísticas se brindarán únicamente en duelos individuales de Penta en su primer año con la WWE. Hasta el momento, el nacido en el Estado de México cuenta con un historial de 11 victorias por 8 descalabros, lo cual habla de un saldo a favor hasta el momento.

Y es que, además de triunfos ante Ludwig Kaiser y el propio Chad Gable, Penta ha tenido rivalidades de alta gama contra estrellas como Bron Breakker, Dominik Mysterio y Seth Rollins. En ese sentido, también es importante mencionar que el impacto que ha tenido últimamente no se compara con el de hace unos meses, por lo que se espera que se esté cocinando una nueva rivalidad para él en el futuro.

¿Penta estará en Worlds Collide 2025?

Si bien las luchas anunciadas no involucran directamente al nacido en Ecatepec, se espera que Penta forme parte de algún segmento de Worlds Collide 2025 , evento que volverá a unir a la WWE con la AAA y que se llevará a cabo el viernes 12 de septiembre.

