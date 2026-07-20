¿Cuánto costaría albergar el Mundial de Clubes 2029?

En los últimos días ha surgido información en torno a la posibilidad de que México entre en la pugna por albergar el Mundial de Clubes del 2029, un torneo que tuvo un cambio significativo el año pasado y que resultó uno de los eventos más importantes de los últimos años.

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El Mundial de Clubes, celebrado en Estados Unidos en 2025, generó una importante derrama y un espectáculo en el terreno de juego sin igual con el campeonato de Chelsea sobre el PSG. Ahora bien, ¿cuánto costaría albergar un nuevo evento de esta magnitud en México?

¿Cuál es el costo de albergar el Mundial de Clubes 2029?

De acuerdo con información de la Inteligencia Artificial Chat GPT, albergar un Mundial de Clubes de la misma forma que ocurrió en el año 2025 podría significar un gasto estimado entre los 600 y los 900 millones de dólares, una cantidad significativamente alta en la actualidad.

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La gente detalla que el dinero se utilizaría para un sinfín de aristas, entre las que se destacan temas de seguridad, movilidad, logística, tecnología y, por supuesto, deporte, pues para este Mundial de Clubes se vislumbran un total de 32 equipos de todas las confederaciones.

Otro punto a detallar es que México tendría que contar con una estructuración importante en cuanto a remodelación y construcción de estadios se refiere, algo que podría aumentar la inversión hasta los 1,000 millones de dólares, de acuerdo con lo establecido por El Futbolero.

¿Cuánta derrama generó el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos?

Según lo establecido por la Organización Mundial del Comercio y la FIFA, el Mundial de Clubes del año pasado trajo consigo un impacto estimado de 17,200 millones de dólares en cuanto al PIB estadounidense se refiere, aunque las cantidades en un país como México podrían variar.