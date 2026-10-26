Cuánto cuesta el auto de lujo que tiene Edson Álvarez

Edson Álvarez llamó la atención fuera de las canchas durante una de sus llegadas a la concentración de la Selección Mexicana. El mediocampista apareció a bordo de una camioneta que difícilmente pasa desapercibida por su tamaño y diseño. Como si fuera poco, su precio también la coloca lejos del alcance de cualquier bolsillo.

Se trata de un vehículo completamente eléctrico que ofrece distintas prestaciones dependiendo de la versión. Su extensa carrera por Europa le ha permitido tener la opción de disfrutar lujos inimaginables y uno de ellos es este. A continuación, todos los datos del auto del ‘Machín’ que despertó el interés de todos los aficionados.

¿Qué auto de lujo maneja Edson Álvarez?

El seleccionado mexicano fue visto a bordo de una Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica de la firma estadounidense que se volvió cada vez más conocida por sus impresionantes prestaciones.

Edson Álvarez conduce un Tesla Cybertruck (imagen de caracter ilustrativo)|Crédito: Getty Images

El episodio ocurrió el 13 de junio, en pleno Mundial 2026, después de que los jugadores mexicanos recibieran unas horas libres. Edson regresó a las instalaciones en esta camioneta, aunque hasta la fecha no es de público conocimiento si es de su propiedad ni existen detalles sobre su compra.

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¿Cuánto cuesta una Tesla Cybertruck en México?

De acuerdo con los precios publicados en el configurador de Tesla México, una Cybertruck parte desde 1 millón 949 mil 900 pesos. Esta cantidad corresponde a la versión Premium All-Wheel Drive.

Por su parte, la Cyberbeast tiene un precio de 2 millones 399 mil 900 pesos. Es decir, existe una diferencia de 450 mil pesos entre ambas opciones, antes de considerar accesorios o cambios en la configuración.

En México hay dos versiones de Tesla Cybertruck (imagen de caracter ilustrativo)

De esta manera, comprar una camioneta de este modelo requiere un presupuesto cercano a los 2 millones de pesos como punto de partida. Eso sí, estas cifras sirven como referencia del vehículo y no representan una cantidad que se haya confirmado que pagó Edson Álvarez.

¿Qué velocidad alcanza la camioneta que utilizó Edson Álvarez?

Las diferencias entre versiones también aparecen en su desempeño. Según la ficha de Tesla México, la Premium All-Wheel Drive alcanza los 180 kilómetros por hora y acelera de cero a 100 km/h en 4.3 segundos.

La Cyberbeast eleva la velocidad máxima hasta los 209 km/h y reduce la aceleración a 2.7 segundos, una medición que la marca presenta excluyendo el rodaje inicial. Estas últimas prestaciones corresponden a esa variante; no se puede asegurar que sean las de la unidad utilizada por el mexicano.