Gilberto Mora llega a EA Sports FC 26 con una impresionante media que lo pone a la altura de los mejores

Gilberto Mora llega con un gran potencial en su primera aparición en EA Sports FC 26

Francisco Fernández
Esports
Gilberto Mora está en tendencia, no solo por el penal a lo Panenka que cobró en el Play In ante Bravos de Juárez para darle el pase a los Xolos de Tijuana a la Liguilla del Apertura 2025, sino también por aparecer por primera vez en el videojuego EA Sports FC 26 con una valoración que ha sorprendido.

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México

Gilberto Mora llega a EA FC 26 con una impresionante valoración

Gilberto Mora hace su aparición en el videojuego de EA FC 26 con una valoración de 73 y potencial de 87 que lo ubica como uno de los jugadores jóvenes más prometedores.

El juvenil de Xolos de Tijuana tiene un perfil ofensivo con aptitudes para jugar en MCO (mediocentro ofensivo), EI (extremo izquierdo) y MC (mediocentro) y con atributos como 74 en regate, 65 tiros, 63 pases y 67 en ritmo.

Con 17 años, Mora se perfila como uno de los jugadores más prometedores, tanto en el videojuego, como en la realidad y destaca al lado de otros juveniles internacionales como el brasileño del Real Madrid Endrick (19), quien cuenta con una media de 77 y un potencial de 81, Jorthy Mokio (17) con 70/89, Konstantinos Karetsas. (17) con 70/86 y Lennart Karl (17) con 63/86.

Características de Mora en EA FC 26:

  • Valoración: 73
  • Potencial: 87
  • Ritmo: 67
  • Tiro: 65
  • Pases: 73
  • Regate: 74
  • Estatura: 1.68 cm
  • Peso: 65 kilos
  • Perfil: MCO, MC, EI
Gilberto Mora
Xolos
Gilberto Mora triunfaría con el Barcelona, debido a que su estilo de juego se acopla al club blaugrana, según la IA

Gilberto Mora llega por primera vez a EA Sports FC

A pesar de haber debutado en el Apertura 2024, esta es la primera que vemos a Gilberto Mora en el EA Sports FC, ya que el desarrollador no tiene convenio con la Liga BBVA MX, pero sí para la Selección Mexicana.

Mora comenzó su andar internacional en la Copa Oro 2025, cuando el ciclo de EA FC 25 había terminado, y no había sido convocado por Javier Aguirre hasta recientemente los juegos de preparación ante Uruguay y Paraguay, lo que le permitió formar parte de la plantilla.

