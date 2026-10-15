Cuánto cuesta el nuevo refuerzo que Pumas UNAM tendría para la recta final del Apertura 2026

Pumas podría tener un inesperado refuerzo en la recta final del Apertura 2026, pues José Juan Macías está en la fase final de su rehabilitación y ya hasta trabaja en las instalaciones del club. El delantero, quien llegó como refuerzo a la UNAM en verano de 2025, compartió fotografías de su entrenamiento, por lo que su regreso podría estar cerca.

De acuerdo con Transfermarkt, JJ tiene un valor en el mercado de 800 mil euros, después de sufrir su lesión de rodilla. El atacante perdió precio en los último años, pues cuando jugaba en Chivas llegó a costar 10 millones de euros.

¿Qué lesión sufrió el posible refuerzo de Pumas?

El 8 de noviembre de 2025, Macías sufrió una lesión en la rodilla izquierda durante el partido contra Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2025. El parte médico del club confirmó una ruptura completa del ligamento cruzado anterior, una ruptura del ligamento colateral medial y una lesión del menisco medial.

José Juan Macías está en la fase final de su rehabilitación y ya hasta trabaja en las instalaciones del club.|@jjmacias9

Por lo anterior, el canterano de Chivas tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, con un periodo estimado de recuperación de nueve meses, sujeto a su evolución. Antes de aquella lesión, el atacante había disputado 11 encuentros durante el Apertura 2025 y anotado cuatro goles.

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¿Cuándo podría regresar Macías con Pumas?

JJ podría regresar a las canchas en noviembre, aunque no hay una fecha confirmada para ello. No obstante, el jugador publicó que ya trabaja físicamente para volver lo más pronto posible, luego de terminar con la fase de recuperación de la rodilla.

La posible reincorporación de Macías le daría al entrenador Esteban Solari otra alternativa para la zona ofensiva en las últimas jornadas, ya que el equipo suma 3 partidos sin victoria y se ubica en la posición 12 con 13 puntos, por lo que en este momento el club estaría fuera de Liguilla.

Cabe mencionar que hasta que Pumas anuncie su alta deportiva o confirme su convocatoria, el posible retorno de Macías debe considerarse una expectativa y no una incorporación confirmada.