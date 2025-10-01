Cuánto cuesta en pesos mexicanos un boleto para ir al Mundial Sub-20

El Mundial Sub-20 en su edición 2025 se disputa en 4 ciudades de Chile: Valparaíso, Rancagua, Talca y Santiago, la capital del país de Sudamérica. La justa arrancó el 19 de septiembre y concluirá el 19 de octubre, aunque por lo pronto se disputa la segunda jornada este 1 de octubre con el México contra España, cuyas plantillas son valiosas . Lo que llama la atención del torneo es el costo de los boletos, pues valen menos de 100 pesos mexicanos.

Las entradas para ingresar a los estadios a ver las diferentes selecciones o a Gilberto Mora deslumbrar con movimientos especiales , van desde los 4,000 pesos chilenos (CLP) para mayores de 12 años, que en conversión a la moneda del país azteca son actualmente 76 pesos mexicanos.

El Mundial Sub-20 también contempló a los menores y adultos de la tercera edad, pues ellos pagan 3,000 CLP (57 pesos mexicanos). Las personas que pueden acceder a este precio son niños de 5 a 12 años, adultos mayores de 65 años o con alguna discapacidad, según la página oficial de la FIFA.

Cabe destacar que los niños menores de 3 años no pagan boleto, siempre y cuando acudan acompañados por un adulto, ya que el propósito del Mundial Sub-20 es que sea un torneo con ambiente familiar.

El precio de los boletos del Mundial Sub-20 en instancias finales

Los boletos del Mundial Sub-20 para la Semifinal y Final aumentará, pues el costo será de 5,000 CLP (95 pesos mexicanos) para mayores de 12 años, mientras que 4,000 (76 pesos) para menores, adultos mayores y personas con discapacidad.

Las entradas a los partidos se pueden adquirir en la página web de la FIFA y es preciso mencionar que a los precios se le agrega un 15% adicional por gastos de gestión, como estipula el órgano mayor del futbol.

La diferencia de costos de entradas entre los mundiales Sub-20 y 2026

El costo de boletos para el Mundial Sub-20 es accesible para los mexicanos, pues la entrada más cara vale 95 pesos, más el 15% adicional de la FIFA. Mientras que el precio para la justa de 2026 es abismal, pues el más barato es de 1,000 pesos y el más ostentoso llega a superar los 100,000 pesos, sin duda una gran diferencia.