España vs México en Mundial Sub-20: cuál tiene la plantilla más valiosa

El Mundial Sub-20 sigue en marcha y México mostró autoridad ante Brasil con un Gilberto Mora desatado . Sin embargo, el equipo nacional no tiene descanso y ahora tendrá una nueva prueba de fuego: enfrentar a España. Ambos equipos son de los más valiosos del torneo, pero aunque puede sonar como sorpresa para muchos, México se lleva la ventaja en este apartado.

La Selección Mexicana tiene un valor de mercado de 35,2 millones de euros, según Transfermarkt; mientras que España está por detrás con un precio de 30,5 millones. No obstante, la diferencia no es demasiada, por lo que en los papeles se espera que sea un partido más que reñido. Por otro lado, México tiene a dos jugadores dentro del top 10 más valiosos del Mundial Sub-20 .

@miseleccionsubs / X La plantilla de México es más valiosa que el equipo de España

El futbolista más valioso de México es Obed Vargas, mediocampista que juega en el Seattle Sounders de la MLS y que tiene solo 20 años de edad; su precio es de 8 millones de euros en el mercado. Mientras que por el lado de España, Pablo García es su jugador más caro: juega de extremo derecho en el Real Betis y tiene un valor de 5 millones con 19 años de edad.

Los 5 jugadores más valiosos de México Sub-20

Obed Vargas (Seattle Sounders): 8 millones de euros Elías Montiel (Pachuca): 5,5 millones de euros Gilberto Mora (Tijuana): 4,5 millones de euros Iker Fimbres (Monterrey): 4 millones de euros Hugo Camberos (Chivas): 2,5 millones de euros.

Los 5 jugadores más valiosos de España Sub-20

Pablo García (Betis): 5 millones de euros David Mella (Deportivo La Coruña): 4 millones de euros Iker Bravo (Udinese): 3 millones de euros Pau Navarro (Villarreal): 3 millones de euros Thiago Pitarch (Real Madrid Castilla): 3 millones de euros.

¿A qué hora juegan México y España por el Mundial Sub-20?

México y España se enfrentarán este miércoles 1 de octubre por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20. El juego comenzará a las 14:00 horas (Ciudad de México) y se dará en el marco del Estadio Nacional Julio Martínez Prádaños. El combinado nacional viene de empatar contra Brasil, mientras que los ibéricos cayeron ante Marruecos en el debut.